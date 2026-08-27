Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio di nuovo insieme: la crisi è alle spalle, esplode la passione a Pantelleria (Foto)

Tommaso Zorzi e Alex Di Giorgio sono tornati insieme. Dopo la crisi che in primavera sembrava aver messo definitivamente fine alla loro relazione, i due hanno ritrovato l'intesa e hanno scelto un luogo tutt'altro che casuale per concedersi una nuova possibilità: Pantelleria, l'isola siciliana dove nell'estate del 2025 erano stati fotografati insieme per la prima volta.

A documentare il ritorno di fiamma è il settimanale “Chi”, che mostra Zorzi e Di Giorgio nuovamente complici durante una vacanza all'insegna del relax. Baci, abbracci e tenerezze sembrano lasciare ormai pochi dubbi: la separazione sarebbe stata soltanto una parentesi.

La crisi e le parole di Zorzi

La relazione tra l'ex vincitore del Grande Fratello Vip e il nuotatore olimpico era stata vissuta fin dall'inizio con grande discrezione. Poche apparizioni pubbliche e una vita di coppia tenuta prevalentemente lontana dai social.

Dopo mesi di serenità, però, nella primavera del 2026 qualcosa si era incrinato. I due avevano preso strade diverse senza annunci ufficiali. Era stato poi Zorzi, a giugno, a parlare della fine di una relazione durante il podcast di Giulia Salemi, dichiarandosi single pur senza fare esplicitamente il nome di Di Giorgio.

Tutto lasciava pensare che la storia fosse arrivata ai titoli di coda.

I primi segnali del ritorno di fiamma

Qualcosa aveva cominciato a cambiare già a luglio, quando Tommaso e Alex erano stati avvistati nuovamente insieme a Roma. Un incontro che aveva immediatamente alimentato le indiscrezioni su una possibile riconciliazione, senza però offrire conferme definitive.

Ora le immagini da Pantelleria sembrano raccontare una storia diversa. I due appaiono sereni, affiatati e soprattutto molto vicini. Non più soltanto un incontro tra ex rimasti in buoni rapporti, dunque, ma un vero e proprio ritorno di fiamma.

E la scelta di Pantelleria aggiunge un particolare romantico alla loro storia. Proprio lì, un anno fa, erano arrivate le prime fotografie della coppia. Oggi Zorzi e Di Giorgio tornano sull'isola dopo essersi allontanati, quasi a riprendere il loro rapporto esattamente dal luogo in cui tutto era cominciato.

Una seconda possibilità che, almeno sotto il sole di Pantelleria, sembra aver restituito alla coppia la complicità dei giorni più felici.