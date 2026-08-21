Grande Fratello, Yulia Bruschi e Giglio ai titoli di coda? E spunta un clamoroso gossip sull'ex gieffina

La storia d’amore tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, conosciuto come Giglio, potrebbe essere arrivata al capolinea. Al momento non c’è alcuna conferma ufficiale da parte dei diretti interessati, ma nelle ultime ore alcune indiscrezioni circolate sui social stanno alimentando i dubbi dei fan della coppia nata durante l’edizione 2024 del Grande Fratello.

A rendere il gossip ancora più clamoroso c’è un secondo retroscena: Yulia sarebbe stata vista nuovamente in compagnia del suo ex fidanzato Simone Costa, protagonista con lei di una tormentata vicenda sfociata anche nelle aule di tribunale.

I fan notano il silenzio social di Yulia e Giglio

A far scattare i primi sospetti è stata soprattutto la minore presenza social della coppia. Dopo mesi nei quali Yulia e Giglio avevano raccontato alcuni momenti della loro relazione, i fan più attenti avrebbero notato un improvviso cambio di passo.

Argomenti grande fratello

Una segnalazione arrivata a Deianira Marzano sostiene senza mezzi termini che i due si sarebbero lasciati. Un’indiscrezione che, è bene sottolinearlo, non ha ancora trovato conferma nelle parole di Yulia o Giglio.

Yulia avvistata con Simone Costa: la segnalazione

Ma è soprattutto un'altra indiscrezione ad aver acceso il gossip. Secondo una segnalazione circolata sui social, Yulia sarebbe stata avvistata circa un mese fa in un ristorante in Toscana insieme a Simone Costa, suo ex fidanzato.

«L'ho beccata in un ristorante in Toscana un mese fa ed erano molto confidenziali», sostiene chi avrebbe assistito all'incontro.

Anche in questo caso non ci sono conferme da parte dei protagonisti e non esistono al momento elementi per sostenere che tra Yulia e Simone sia effettivamente in corso un ritorno di fiamma. Ma l'indiscrezione assume un peso particolare proprio alla luce del difficile passato che lega i due.

La condanna di Yulia per le lesioni all'ex fidanzato

Il rapporto tra Yulia Bruschi e Simone Costa era infatti finito al centro di una delicata vicenda giudiziaria. L'ex concorrente del Grande Fratello è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate ai danni dell'ex fidanzato.

L'episodio risale al 12 settembre 2024, poche settimane prima dell'ingresso di Yulia nella Casa del reality allora condotto da Alfonso Signorini. Secondo quanto denunciato da Costa, durante una festa di compleanno tra i due sarebbe scoppiato un acceso litigio, culminato con il lancio di un bicchiere che avrebbe raggiunto l'uomo al volto.

Il bicchiere, frantumandosi, gli avrebbe provocato una profonda ferita allo zigomo destro, rendendo necessario l'intervento dei sanitari e l'applicazione di diversi punti di sutura. Costa avrebbe riportato uno sfregio permanente.

La versione di Yulia e la decisione del giudice

Nel corso del procedimento Yulia Bruschi ha respinto la ricostruzione dell'ex compagno, sostenendo di non avergli lanciato volontariamente il bicchiere.

L'ex gieffina ha raccontato di aver gettato soltanto l'acqua contenuta al suo interno e che il bicchiere le sarebbe sfuggito accidentalmente dalla mano. Aveva inoltre ricondotto la denuncia alla gelosia dell'ex compagno nei confronti delle sue esperienze televisive.

Una versione che non ha convinto il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lucca, Raffaella Poggi, che al termine del rito abbreviato ha pronunciato la condanna a due anni e quattro mesi.

Il giudice ha inoltre riconosciuto alla parte offesa una provvisionale immediatamente esecutiva di 8mila euro, mentre l'ammontare complessivo del risarcimento dovrà essere stabilito in sede civile.

La vicenda aveva segnato anche il percorso al Grande Fratello

Il caso aveva avuto conseguenze anche sull'esperienza televisiva di Yulia. Nel 2024, dopo che la vicenda giudiziaria era diventata di dominio pubblico, Bruschi aveva lasciato il Grande Fratello, interrompendo il suo percorso nella Casa.

Proprio per questo l'indiscrezione secondo cui oggi Yulia e Simone sarebbero tornati a frequentarsi appare destinata a fare ancora più rumore.

Yulia e Giglio si sono davvero lasciati?

Restano quindi due interrogativi: Yulia Bruschi e Giglio hanno davvero messo fine alla loro relazione? E l'incontro con Simone Costa nasconde un clamoroso ritorno di fiamma oppure si è trattato semplicemente di un riavvicinamento tra ex?

Al momento nessuno dei protagonisti ha confermato la rottura né tantomeno un ritorno di coppia tra Yulia e Simone. Le segnalazioni social vanno quindi trattate come indiscrezioni.

Il silenzio di Yulia e Giglio e il presunto avvistamento in Toscana, però, hanno inevitabilmente riacceso l'attenzione dei fan. E, considerando il passato burrascoso tra Bruschi e Costa, un eventuale ritorno di fiamma avrebbe certamente del clamoroso.