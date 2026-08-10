Ballando con le Stelle, svelati i primi otto concorrenti: ecco chi scenderà in pista

Il cast è fatto». Con queste parole Milly Carlucci ha acceso sui social l'attesa per la ventunesima edizione di Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai 1 dal 3 ottobre. E mentre si attendono gli annunci ufficiali, il settimanale Chi anticipa i nomi di otto possibili concorrenti pronti a mettersi alla prova sulla pista da ballo.

Da Jimmy Ghione a Riccardo Rossi

Tra i volti indicati c'è Jimmy Ghione, storico inviato di Striscia la Notizia dal 1998. Per lui si tratterebbe di una sfida completamente nuova, tra samba, tango e cha cha cha.

Nel cast dovrebbe esserci anche Riccardo Rossi, attore, comico e conduttore che Carlucci aveva già scelto come giurato di Canzonissima.

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A sorprendere è soprattutto il nome di Eugenio Finardi. Il cantautore, che ha compiuto 74 anni lo scorso 16 luglio e ha festeggiato cinquant'anni di carriera, sarebbe pronto a cimentarsi per la prima volta con le coreografie dello show del sabato sera di Rai 1.

Noemi Bocchi, il colpo destinato ad accendere il gossip

Tra le indiscrezioni più interessanti figura Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti. Secondo Chi, Milly Carlucci sarebbe riuscita a ottenere il suo sì.

Una partecipazione destinata inevitabilmente ad attirare l'attenzione del pubblico e del mondo del gossip. Bocchi, infatti, ha mantenuto finora un profilo estremamente riservato e non ha mai rilasciato interviste sulla relazione con l'ex capitano della Roma.

Per lei Ballando con le Stelle rappresenterebbe dunque una delle prime vere esposizioni televisive dopo l'inizio della storia con Totti.

In pista anche Aurora Ramazzotti

Altro nome di forte richiamo è quello di Aurora Ramazzotti. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ormai volto televisivo affermato, sarebbe pronta a scendere in pista dal 3 ottobre e a confrontarsi con la giuria del programma.

Nell'elenco compare inoltre Anna Safroncik, attrice ucraina da anni protagonista della televisione italiana, il cui nome era già circolato nelle anticipazioni delle ultime settimane.

Alessandro Matri e Alberto Ravagnani completano la lista

Tra i possibili concorrenti c'è anche l'ex calciatore Alessandro Matri, compagno di Federica Nargi, che conosce molto bene l'atmosfera del programma: l'ex velina aveva infatti partecipato a Ballando con le Stelle nel 2024.

Chiude, almeno per il momento, la lista Alberto Ravagnani, molto seguito sui social. L'ex sacerdote ha lasciato il ministero nel febbraio scorso e ha successivamente raccontato pubblicamente le ragioni della propria scelta.