Temptation Island, Soraya in lacrime: "Massacrata sui social". Il regalo da mille euro e l'accusa a Cristian

L'ultima puntata di Temptation Island ha sancito la rottura definitiva tra Cristian Mascolino e Soraya Sabetta, una delle coppie più discusse dell'edizione. Se lui continua a raccogliere consensi dal pubblico, lei è finita al centro di una violenta ondata di critiche sui social, che ha raccontato in lacrime durante il confronto con Filippo Bisciglia.

"Ho sbagliato, ma sono stata fraintesa"

Nel faccia a faccia con il conduttore, Soraya ha ammesso di aver commesso degli errori nei confronti dell'ex fidanzato, riconoscendo di aver usato parole troppo dure.

"Io purtroppo ho un carattere molto forte, schietto e diretto. Sono molto ruvida nei modi e questa cosa può essere fraintesa. Ho sbagliato quando l'ho umiliato: molte cose che ho detto non le penso al cento per cento, le ho dette spinta dalla rabbia. Sicuramente ho sbagliato i modi", ha dichiarato.

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"Sono stata martoriata sui social"

Soraya ha poi raccontato il periodo difficile vissuto dopo la messa in onda del programma, segnato da migliaia di commenti negativi: "A livello mediatico ho ricevuto un'ondata di odio. Sono stata martoriata per quello che ho detto a Cristian", ha raccontato.

Secondo la sua versione, sarebbe stato proprio questo clima a convincere Cristian ad accettare un nuovo incontro: "Mi ha detto: 'Mi faceva pena il fatto che ti stavano inondando di odio e ho accettato di vederti. Ma meno ti vedo e meglio sto, voglio ricominciare da solo e senza di te. Io non posso negare di avere ancora un sentimento per lui".

L'attacco a Cristian: "Hai recitato per uscire pulito"

Quando Cristian ha raggiunto l'ex fidanzata, il confronto si è trasformato rapidamente in uno scontro.

Soraya lo ha accusato di aver costruito un'immagine perfetta davanti alle telecamere. "Tu non hai fatto nulla dentro al villaggio perché volevi uscire pulito e ci sei riuscito. Io non mi sono nascosta e tu sì. Sei stato un grande furbo", ha detto.

Secondo Soraya, Cristian avrebbe evitato qualsiasi coinvolgimento con le tentatrici soltanto per conquistare il favore del pubblico.

La polemica sulla tentatrice Nicole

Soraya ha poi affrontato il tema della frequentazione tra Cristian e la tentatrice Nicole, iniziata dopo la fine delle registrazioni.

Anche in questo caso non sono mancate accuse molto pesanti: "Sei stato un grande finto lì dentro. Volevi restare pulito nel programma e appena sei uscito hai iniziato a frequentare Nicole. Io ci ho messo la faccia, tu hai voluto fare la vittima".

La replica sulle polemiche per i regali

Nei giorni scorsi diversi utenti hanno rilanciato vecchie fotografie della coppia, mostrando alcuni regali ricevuti da Soraya durante la relazione, tra cui un anello e un costoso regalo di compleanno. La giovane ha replicato così alle critiche: "Erano i regali del compleanno. Se non mi avesse fatto nemmeno quelli saremmo stati messi male. L'anello era semplicemente il regalo per il nostro primo anniversario".

"Cristian ha preso in giro tutta Italia"

Il momento più duro è arrivato nel finale della puntata.

In lacrime, dopo aver abbracciato Filippo Bisciglia, Soraya ha pronunciato la frase destinata a far discutere il pubblico: "Cristian ha preso in giro me e ha preso in giro tutta Italia. Io mi sono presa gli insulti per aver fatto soffrire il povero Cristian, quando lui è stato falso dall'inizio alla fine".