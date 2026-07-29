Temptation Island, Giovanni lascia Sabrina. Danilo e Francesca si lasciano... ma il finale sorprende

La penultima puntata di Temptation Island chiude il percorso delle ultime due coppie rimaste nel villaggio, Sabrina e Giovanni e Francesca e Danilo, protagonisti degli attesissimi falò di confronto.

Tra decisioni definitive, lacrime, accuse e ripensamenti, il viaggio nei sentimenti regala nuovi colpi di scena. Per conoscere il destino definitivo di tutti i protagonisti bisognerà però attendere l'ultima puntata, quando le coppie torneranno da Filippo Bisciglia un mese dopo la conclusione dell'esperienza.

Giovanni sorprende tutti: "Voglio andare via"

Il primo falò è quello tra Giovanni e Sabrina. Il ragazzo, dopo aver chiesto per la terza volta il confronto, arriva deciso a chiudere ogni rapporto.

Argomenti temptation island

Appena vede Sabrina, però, pronuncia parole che spiazzano tutti: «Non mi va di perdere tempo. Oggi la cosa più importante sono io. Voglio salutarti e andare via».

Giovanni si alza dal tronco senza voler affrontare alcuna discussione. Filippo Bisciglia prova a fermarlo, mentre Sabrina lo accusa di scappare ancora una volta davanti ai problemi.

Solo dopo un lungo confronto con il conduttore, Giovanni decide di tornare sui suoi passi e sedersi nuovamente davanti all'ex fidanzata.

Il confronto con Sabrina: "Non ti amo più"

Una volta ripreso il falò, Giovanni spiega di essere rimasto profondamente ferito dall'avvicinamento di Sabrina al single Lory, ma evita di infierire.

La sua decisione, però, è irrevocabile: «Non ti amo più. Ti vorrò sempre bene, ma il sentimento è finito».

Sabrina replica sostenendo che durante il programma ha trovato nel tentatore Lorenzo Ferrari qualità che non ha mai visto nel compagno, soprattutto una maggiore maturità e una visione concreta del futuro.

Tra le accuse emerge anche il tema della stabilità economica. Sabrina critica il lavoro svolto da Giovanni con il suo carrettino ambulante, giudicandolo insufficiente per costruire una famiglia.

È Filippo Bisciglia a intervenire ricordando che: «Un lavoro è sempre dignitoso, qualsiasi esso sia».

Il conduttore invita poi entrambi a riflettere sulle paure e sulle fragilità che hanno segnato il loro rapporto. Alla fine Giovanni resta fermo sulla sua decisione: la loro storia è finita.

Francesca scopre il legame tra Danilo e Giulia

Nel villaggio delle fidanzate, Francesca assiste a nuovi filmati che mostrano Danilo sempre più vicino alla tentatrice Giulia. Passeggiate sulla spiaggia, abbracci e momenti di grande complicità convincono Francesca che il loro rapporto sia ormai arrivato al capolinea. Per questo motivo decide di chiedere il falò di confronto.

Anche Francesca si avvicina al single Marco

Parallelamente, anche Danilo osserva i video della crescente intesa tra Francesca e il single Marco Fatata.

La ragazza ammette apertamente di pensare continuamente al tentatore e confessa di aver trovato in lui attenzioni mai ricevute durante la relazione.

Le immagini mostrano poi Francesca e Marco trascorrere insieme la notte nel residence delle fidanzate, alimentando ulteriormente la crisi della coppia.

Il bacio con Giulia e la rottura

Prima del falò finale, Danilo trascorre le ultime ore con Giulia, invitandola perfino a raggiungerlo a Napoli una volta concluso il programma.

Entrati nel residence delle single, il ragazzo si toglie il microfono e, secondo quanto mostrato dalla trasmissione, tra i due scatta un bacio.

Durante il confronto, Francesca ripercorre tutte le delusioni vissute nella relazione e spiega di essere entrata nel programma ancora profondamente innamorata.

Danilo, visibilmente commosso, ammette le proprie responsabilità e arriva a dire: «Forse sono io la persona sbagliata per te».

Il colpo di scena finale: si lasciano, poi tornano insieme

Quando Francesca scopre definitivamente del bacio tra Danilo e Giulia, resta senza parole. Danilo conferma che quel bacio c'è stato, spiegando però che è nato anche da un desiderio di rivalsa. Il ragazzo decide quindi di interrompere la relazione, convinto di non essere l'uomo giusto per lei.

I due escono inizialmente separati dal falò.

Pochi istanti dopo, però, arriva il colpo di scena. Danilo richiama Francesca, le chiede di tornare e i due si confrontano ancora una volta lontano dalle telecamere.

Tra lacrime, abbracci e un lungo bacio, scelgono infine di concedersi una nuova possibilità, rinviando ogni decisione definitiva alla vita reale.

L'appuntamento con l'ultima puntata

Il viaggio nei sentimenti non è ancora concluso. Nell'ultimo appuntamento di Temptation Island, Filippo Bisciglia ritroverà tutte le coppie a un mese dalla fine dell'esperienza per raccontare cosa è accaduto lontano dai villaggi e scoprire quali relazioni hanno davvero resistito alla prova più difficile.