Temptation Island, anticipazioni puntata 28 luglio: Danilo cede alla tentazione, Sabrina accetterà il falò?

Manca pochissimo al ritorno di Temptation Island, il programma di Canale 5 che anche quest'estate sta dominando gli ascolti televisivi e le conversazioni sui social. Dopo la puntata andata in onda appena 24 ore fa, questa sera, martedì 28 luglio, il reality condotto da Filippo Bisciglia torna con un nuovo appuntamento che promette emozioni, tensioni e decisioni destinate a cambiare il destino delle coppie ancora in gioco.

Tra falò di confronto, nuovi avvicinamenti ai tentatori e rapporti ormai al limite della rottura, la serata potrebbe segnare un punto di non ritorno per alcuni protagonisti.

Sabrina e Giovanni: arriva il falò decisivo?

La puntata riprenderà esattamente dal momento in cui si era concluso il precedente appuntamento.

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Protagonisti saranno Sabrina e Giovanni, fidanzati da sei anni. Dopo aver assistito alle immagini del bacio tra la compagna e il tentatore Lory, Giovanni ha chiesto per la terza volta un falò di confronto, deciso a ottenere una risposta definitiva.

Nei precedenti tentativi Sabrina aveva rifiutato l'invito, ma questa volta la situazione appare diversa. Giovanni è stato molto chiaro: «Se lei non viene, io me ne vado da solo. Non aspetto più».

L'interrogativo resta aperto: Sabrina si presenterà al falò oppure sceglierà di proseguire l'esperienza nel villaggio?

Danilo e Giulia sempre più vicini

Un'altra delle coppie più discusse di questa edizione è quella formata da Danilo e Francesca, insieme da quattro anni e alle prese con una crisi nata da sospetti di tradimento.

Secondo le anticipazioni, Danilo si avvicinerà ulteriormente alla single Giulia, arrivando ad ammettere di sentire il bisogno di starle accanto.

Le immagini mostreranno il ragazzo raggiungere la tentatrice nella sua camera, nel tentativo di allontanarsi dalle telecamere. Un momento destinato ad alimentare nuovi interrogativi su ciò che potrebbe essere accaduto tra i due.

Francesca trova conforto con Marco

Nel villaggio delle fidanzate, intanto, Francesca appare sempre più ferita dal comportamento del compagno.

La giovane troverà sostegno tra le braccia del tentatore Marco, con il quale il rapporto sembra diventare ogni giorno più intenso. Anche questa situazione potrebbe avere conseguenze importanti sul futuro della coppia.

Quando va in onda il gran finale

Quello di questa sera sarà il penultimo appuntamento della stagione.

Il gran finale di Temptation Island è infatti previsto per mercoledì 29 luglio, in prima serata su Canale 5, quando il pubblico scoprirà cosa è accaduto alle coppie un mese dopo i falò di confronto, attraverso il tradizionale confronto finale.

Come di consueto, tutte le puntate già trasmesse sono disponibili in streaming e on demand sulle piattaforme Witty Tv e Mediaset Infinity.