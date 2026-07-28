Temptation Island, Gabriele chiede scusa a Sara e confessa: «Voglio farmi aiutare», ma lei non cambia idea

Colpo di scena nella puntata del 27 luglio di Temptation Island. A sorpresa, Sara e Gabriele sono tornati nel programma dopo essere usciti separati alcune settimane fa, quando il loro falò di confronto aveva sancito la fine della relazione, con il sostegno dello stesso Filippo Bisciglia alla decisione della ragazza.

Il loro ritorno, però, non ha segnato una riconciliazione. Al contrario, è stato un momento dedicato esclusivamente alle parole che Gabriele non era riuscito a pronunciare durante il percorso nel villaggio.

La lettera di Gabriele a Sara: "Sei la persona più importante della mia vita"

Richiamata da Filippo Bisciglia, Sara ha ricevuto una lunga lettera scritta dall'ex fidanzato, letta attraverso lo schermo di un tablet. Nessun nuovo falò di confronto, ma un messaggio in cui il ragazzo ha cercato di assumersi tutte le responsabilità per la fine della storia.

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Tra i passaggi più significativi della lettera, Gabriele scrive: "Sei la persona più importante della mia vita. Quando mi chiedevano cosa non andava nella nostra relazione, rispondevo: io. Mi colpevolizzo, ti ho fatta stare male".

Il ragazzo ha ricordato anche i momenti di quotidianità condivisi, riconoscendo come la mancanza di dialogo abbia progressivamente incrinato il loro rapporto.

L'ammissione: "Ho bisogno di farmi aiutare"

Il momento più intenso della lettera arriva quando Gabriele riconosce apertamente di aver bisogno di un percorso personale.

"Voglio farmi aiutare e capire perché ti ho fatto patire le pene dell'Inferno. Una risposta non ce l'ho", confessa, spiegando di voler affrontare i propri limiti caratteriali.

Nelle sue intenzioni, la lettera non aveva lo scopo di convincere Sara a tornare insieme, ma semplicemente quello di chiederle scusa: "Forse dovevo lasciarti libera. Preferisco saperti felice con un altro che infelice accanto a me", scrive ancora, concludendo: "Non ti cercherò. L'amore non può essere una forzatura. Se un giorno cambierai idea, ci sarò senza orgoglio e rancore".

La reazione di Sara resta fredda

Le parole dell'ex fidanzato non sono bastate a far cambiare idea a Sara. La giovane è apparsa composta per tutta la lettura della lettera, mostrando solo un lieve accenno di commozione.

"È un bel pugno nello stomaco, si dà tante colpe e non è neanche giusto", ha commentato parlando con Filippo Bisciglia.

Poi ha spiegato le ragioni della sua decisione: "Non si è mai lasciato andare con me, è sempre stato bloccato dalla paura di vivere questo amore. Con me era molto freddo, mi ha limitato in tutto ed era diventato pesante".