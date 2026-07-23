Gianni Sperti, allarme sui social per un presunto ricovero in ospedale: ecco cosa sappiamo finora

Ore di apprensione tra i fan di Gianni Sperti dopo la diffusione sui social di un'indiscrezione che parla di un presunto ricovero in ospedale dello storico opinionista di Uomini e Donne. La notizia, rilanciata rapidamente da numerosi profili, non ha però trovato al momento conferme ufficiali e resta quindi tutta da verificare.

La segnalazione che ha fatto esplodere il caso sui social

Le voci hanno iniziato a circolare soprattutto su X e Instagram, dove l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha condiviso una segnalazione secondo cui Gianni Sperti sarebbe ricoverato nel reparto di chirurgia dell'ospedale di Castellana Grotte, in provincia di Bari.

Nel giro di poche ore l'indiscrezione è stata rilanciata da numerosi utenti e pagine dedicate al gossip, alimentando il dibattito e la preoccupazione dei fan dello storico volto del dating show di Maria De Filippi.

Cosa sappiamo davvero sul presunto ricovero

Al di là della segnalazione diffusa sui social, non esistono al momento elementi verificati che confermino il ricovero dell'opinionista.

Né Gianni Sperti, né persone a lui vicine hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali. Allo stesso modo, non risultano comunicazioni da parte dello staff del programma o di altre fonti autorevoli che possano confermare quanto sta circolando online.

Per questo motivo, allo stato attuale, la notizia deve essere considerata un'indiscrezione ancora priva di riscontri ufficiali.

In attesa di eventuali conferme o smentite

La vicenda continua a essere seguita con attenzione dai fan di Uomini e Donne, che attendono eventuali chiarimenti direttamente dall'opinionista o da persone del suo entourage.

Fino a quando non emergeranno elementi verificati, non è possibile stabilire se il presunto ricovero corrisponda alla realtà oppure se si tratti dell'ennesima indiscrezione destinata a essere smentita. Qualora dovessero arrivare conferme o dichiarazioni ufficiali, l'articolo sarà tempestivamente aggiornato.