Grande Fratello, Mattia Scudieri avvistato con un'altra ragazza: le segnalazioni dopo la pausa social di Grazia Kendi

L'attenzione del web torna a concentrarsi su Grazia Kendi e Mattia Scudieri, ex protagonisti del Grande Fratello. Dopo il recente annuncio dell’ex gieffina, che aveva deciso di prendersi una pausa dai social per tutelare il proprio benessere, nelle ultime ore sono emerse nuove indiscrezioni che riguarderebbero proprio il fidanzato.

Grazia Kendi: "Sto soffrendo tantissimo", la decisione di lasciare i social

Solo pochi giorni fa, Grazia Kendi aveva condiviso con i suoi follower una lunga storia su Instagram nella quale spiegava di attraversare un momento particolarmente difficile. L'ex concorrente del Grande Fratello aveva raccontato di sentirsi profondamente provata dall'esposizione mediatica e dai numerosi commenti ricevuti online.

Dopo le polemiche legate alla relazione con Mattia Scudieri, nata al termine del reality, Grazia aveva confessato di essere arrivata al limite, dichiarando: "Sto soffrendo tantissimo" e aggiungendo che il suo "limite è stato superato". Da qui la scelta di allontanarsi temporaneamente dai social network per ritrovare un po' di serenità e proteggere la propria salute emotiva.

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Mattia Scudieri avvistato con un'altra ragazza: l'indiscrezione infiamma il web

Mentre Grazia ha scelto il silenzio, nelle ultime ore sui social hanno iniziato a circolare alcune segnalazioni che riguarderebbero Mattia Scudieri.

Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni diffuse online, l'ex concorrente del Grande Fratello sarebbe stato avvistato in compagnia di una ragazza che non sarebbe Grazia Kendi. I due, stando ai racconti circolati sui social, sarebbero apparsi particolarmente affiatati.

Al momento, però, non esistono conferme ufficiali sull'identità della ragazza né sulla natura del rapporto con Mattia. Si tratta quindi di indiscrezioni che non hanno ancora trovato riscontro da parte dei diretti interessati.

Le reazioni dei social e il passato con Carlotta Vendemmia

Le segnalazioni hanno rapidamente acceso il dibattito tra gli utenti. In molti hanno puntato il dito contro Mattia Scudieri, ricordando anche la sua precedente relazione con Carlotta Vendemmia e sostenendo che un simile scenario fosse prevedibile.

Come spesso accade, il confronto si è spostato rapidamente sui social, dove numerosi utenti hanno espresso opinioni e commenti sulla vicenda, alimentando ulteriormente l'attenzione attorno alla coppia nata dopo il reality di Canale 5.

Nessun commento ufficiale da Grazia Kendi e Mattia Scudieri

Per il momento, né Grazia Kendi né Mattia Scudieri hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche sulle indiscrezioni emerse.

Resta quindi da capire se l'avvistamento sia destinato a rimanere una semplice voce circolata sui social oppure se possa rappresentare un nuovo capitolo nella loro storia, fino a confermare un'eventuale rottura definitiva. Fino a eventuali comunicazioni ufficiali, la vicenda resta infatti nel campo delle indiscrezioni e delle segnalazioni non confermate.