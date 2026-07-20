Temptation Island, anticipazioni 20 luglio: due falò di confronto, fuga dal villaggio e nuove crisi scuotono le coppie

La puntata di Temptation Island in onda lunedì 20 luglio si preannuncia tra le più intense dell'edizione. Al centro della serata ci saranno due richieste di falò di confronto, una nuova fuga dal villaggio e tensioni sempre più forti tra le coppie protagoniste. Le anticipazioni mostrano un percorso ormai arrivato alla fase decisiva, con immagini, incontri con i single e reazioni impulsive destinate a cambiare gli equilibri del reality condotto da Filippo Bisciglia.

Dopo l'appuntamento del 20 luglio, il programma tornerà in onda mercoledì 22 luglio. Secondo le ultime indiscrezioni, le tre puntate finali dell'edizione saranno trasmesse consecutivamente lunedì 27, martedì 28 e mercoledì 29 luglio, accompagnando il pubblico verso il gran finale.

Temptation Island: due falò di confronto nella stessa puntata

Le anticipazioni rivelano che due coppie arriveranno al momento in cui continuare il percorso separati non sembrerà più possibile. Dopo i video mostrati nei pinnettu, alcuni protagonisti decideranno di chiedere un falò di confronto anticipato, costringendo Filippo Bisciglia a comunicare la richiesta al partner.

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Il falò, tuttavia, non è automatico. Il regolamento del programma consente infatti alla persona convocata di rifiutare il confronto e restare nel villaggio, proseguendo l'esperienza con i single. Una possibilità che potrebbe cambiare completamente gli sviluppi della serata.

Sabrina e Giovanni al centro della crisi

Tra le situazioni più delicate c'è quella che coinvolge Sabrina e Giovanni. Dopo le immagini viste durante i falò e nei pinnettu, la distanza tra i due è diventata sempre più evidente.

Secondo le anticipazioni, sarebbe stato Giovanni a chiedere un confronto immediato con la compagna. Resta però da capire quale sarà la decisione di Sabrina, chiamata ad accettare oppure rifiutare il falò. Il promo mantiene il massimo riserbo sull'esito della vicenda, lasciando aperta ogni possibilità.

Un secondo falò può cambiare il destino di un'altra coppia

La seconda richiesta di falò riguarderà un'altra coppia entrata in crisi dopo la visione dei filmati registrati nei rispettivi villaggi. Anche in questo caso la produzione evita di anticipare il finale del confronto.

Le opzioni restano quelle previste dal format: lasciare il resort insieme, decidere di separarsi oppure concedersi altro tempo prima di prendere una decisione definitiva davanti alle telecamere.

Temptation Island: una nuova fuga dal villaggio e l'intervento della produzione

Tra i momenti più spettacolari della puntata ci sarà anche una nuova fuga dal villaggio. Le immagini diffuse nel promo mostrano uno dei partecipanti oltrepassare i limiti dell'area riservata con l'obiettivo di raggiungere il villaggio della propria compagna.

L'intervento della produzione sarà immediato per fermare il protagonista, mentre Filippo Bisciglia cercherà di capire le ragioni che hanno provocato una reazione così impulsiva.

Si tratta di uno degli episodi destinati a caratterizzare la serata e ad alimentare il dibattito tra i telespettatori.

Le anticipazioni parlano anche di una seconda fuga

Le anticipazioni riferiscono che durante la puntata ci saranno due tentativi di fuga, anche se il materiale promozionale concentra l'attenzione soprattutto sull'episodio destinato ad avere le conseguenze più immediate.

Nel format di Temptation Island, uomini e donne vivono separati e possono scoprire ciò che accade nel villaggio del partner esclusivamente attraverso i filmati selezionati dalla produzione. La visione di immagini particolarmente compromettenti può spingere alcuni concorrenti a chiedere un falò di confronto oppure a tentare di raggiungere direttamente il partner, violando il regolamento del programma.