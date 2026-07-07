Sarah Toscano, nuovo amore con un giovane attore? Chi è lui e dove si sono conosciuti

La carriera di Sarah Toscano continua a crescere a ritmi impressionanti. Dopo la vittoria ad Amici di Maria De Filippi nel 2023, la giovane cantante si è affermata come una delle artiste emergenti più interessanti del panorama musicale italiano, conquistando il pubblico anche grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano "Amarcord".

Negli ultimi mesi, l'artista ha collezionato una serie di importanti traguardi. Tra questi spicca il singolo "Semplicemente", realizzato insieme a Mida, colonna sonora della serie "RIV4LI", disponibile in esclusiva su Netflix dal 1° ottobre 2025. A questo si aggiunge l'esperienza cinematografica con il film "Non abbiamo bisogno di parole", diretto da Luca Ribuoli, che le ha regalato ulteriore visibilità.

La confessione di Sarah Toscano su Matteo Berrettini

Durante il periodo del Festival di Sanremo, Sarah Toscano aveva incuriosito i fan parlando apertamente della sua simpatia per il tennista Matteo Berrettini. Nel corso di diverse interviste, la cantante aveva raccontato con ironia la propria ammirazione per l'atleta.

"Io fidanzata? Ma magari! Con Berrettini? Ma magari! Nel corso delle varie interviste mi hanno sempre chiesto di lui. Perché anche io gioco a tennis e nel corso di un’intervista ho risposto che lo amavo. Ma non esageriamo, sarebbe bello per entrambi, ma la nostra conversazione è rimasta lì."

Le dichiarazioni avevano rapidamente fatto il giro del web, alimentando la curiosità dei fan, senza però trovare alcun riscontro concreto sul piano sentimentale.

L'indiscrezione di Gabriele Parpiglia: il presunto flirt con Federico Rossi

Nelle ultime ore, una nuova indiscrezione lanciata dal giornalista Gabriele Parpiglia ha riacceso l'attenzione sulla vita privata della cantante.

Secondo quanto riportato, il cuore di Sarah Toscano non sarebbe stato rivolto al mondo del tennis, bensì a quello della musica. Il nome accostato all'artista è quello di Federico Rossi, ex componente del duo Benji & Fede.

Un rapporto nato durante Battiti Live e tenuto lontano dai riflettori

Stando alle indiscrezioni, tra Sarah Toscano e Federico Rossi sarebbe nata una frequentazione durante una delle tappe di Battiti Live. Un rapporto che, secondo quanto riferito, sarebbe stato mantenuto nel massimo riserbo, lontano dai social network e dagli occhi del gossip.

Gabriele Parpiglia ha scritto: "Pochi lo sanno, ma la cantante Sarah Toscano, che si è dichiarata al mondo innamorata del tennista Matteo Berrettini senza però aver mai avuto un flirt o un avvicinamento, in realtà nasconde un segreto. Per un periodo, nel suo cuore c’è stato Federico Rossi del duo Benji & Fede. L’amore, nato durante una tappa di Battiti Live, è rimasto lontano da occhi indiscreti, tenuto rigorosamente segreto".

Al momento, né Sarah Toscano né Federico Rossi hanno confermato o smentito le indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

La nuova indiscrezione: Sarah Toscano starebbe frequentando Alessandro Parigi

A rendere ancora più acceso il dibattito ci ha pensato l'esperta di gossip Deianira Marzano, che nelle ultime ore ha condiviso una nuova segnalazione destinata a far discutere. Secondo quanto riportato, Sarah Toscano avrebbe una relazione con il giovane attore Alessandro Parigi, conosciuto sul set del film "Non abbiamo bisogno di parole", nel quale i due hanno recitato insieme.

Anche in questo caso si tratta esclusivamente di un'indiscrezione che, al momento, non ha ricevuto conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. L'eventuale relazione resta quindi nel campo delle voci di gossip in attesa di eventuali sviluppi.