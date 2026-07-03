Gabriele e Sara stanno ancora insieme? Andrea Turino rivela cosa è successo dopo Temptation Island

Dopo settimane di indiscrezioni e curiosità da parte dei fan di Temptation Island, arrivano nuove dichiarazioni sul destino della relazione tra Gabriele e Sara. A rompere il silenzio è stato Andrea Turino, il tentatore conosciuto nel programma come “Andre” o “Hulk”, che ha raccontato il rapporto nato con la ragazza e spiegato perché, a suo avviso, la loro storia d'amore era ormai destinata a finire.

Andrea Turino rompe il silenzio: “Sara aveva bisogno di aiuto”

Intervistato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, Andrea Turino ha raccontato il legame nato con Sara Palumbieri, spiegando di essere convinto che la loro relazione fosse ormai arrivata al capolinea.

Secondo il tentatore, la giovane avrebbe vissuto un periodo di forte sofferenza psicologica all'interno del rapporto con Gabriele, tanto da apparire completamente spenta. Argomenti temptation island

"Sono contento di essere riuscito, a livello umano, a far scoppiare questa coppia piena di malessere. Sara stava malissimo, era passiva, piangeva continuamente e sembrava anestetizzata dal dolore".

Il rapporto tra Andrea e Sara nato nel villaggio

Durante il percorso nel reality, Andrea Turino racconta di essersi affezionato rapidamente a Sara, spiegando di aver percepito una richiesta d'aiuto mai espressa apertamente.

Secondo il tentatore, la ragazza gli avrebbe confidato di non sentirsi valorizzata da molto tempo e di aver ritrovato serenità proprio grazie al confronto avuto nel programma.

"Mi ha detto cose bellissime. Ho percepito una sua non vita. Io cerco sempre di fare del bene alle persone e con Sara è stato naturale. Era una ragazza che si era completamente spenta".

Gabriele e Sara dopo Temptation Island: la coppia si sarebbe definitivamente separata

Alla domanda sul loro rapporto dopo la fine delle registrazioni, Andrea Turino è stato netto.

Secondo il suo racconto, Gabriele e Sara non si sarebbero più rivisti dopo il programma e la loro storia sarebbe definitivamente conclusa.

L'unico legame rimasto tra i due riguarderebbe una vicenda giudiziaria avviata insieme per tutelarsi dalla diffusione online di alcuni video privati realizzati anni fa.

Il sostegno di Andrea dopo la diffusione dei video privati

Parlando proprio di quella vicenda, Andrea Turino ha spiegato di essere rimasto molto vicino a Sara, raccontando di averla sentita spesso nei momenti più difficili.

"Quando sono usciti quei video l'ho vista veramente distrutta e depressa. L'ho chiamata spesso, siamo rimasti ore al telefono. Le voglio bene perché penso sia una ragazza che ha bisogno di aiuto".

Tra Andrea Turino e Sara può nascere una storia?

Pur escludendo di essere innamorato, Andrea Turino non chiude la porta a un eventuale futuro insieme a Sara, una volta terminata la messa in onda di Temptation Island.

Il tentatore ha spiegato di volerla conoscere lontano dalle telecamere e senza pregiudizi legati al suo passato.

"Mi sono affezionato davvero a lei. Se vorrà conoscerci meglio dopo il programma, vedremo. Non giudico una persona per il suo passato. Tutti possiamo sbagliare. Oggi non sono innamorato, ma c'è tanto affetto e nella vita non mi precludo nulla".