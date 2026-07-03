Soraya umilia Cristian a Temptation Island, ma un mese prima gli scriveva: "Quanto sei bello, ti amo"

La seconda puntata di Temptation Island non ha acceso i riflettori soltanto su Sara Palumbieri e Gabriele Govoni, protagonisti di uno dei momenti più discussi della serata. Grande spazio è stato dedicato anche a Soraya Sabetta e al fidanzato Cristian Mascolino, una delle coppie più chiacchierate di questa edizione.

A sorprendere il pubblico sono state soprattutto le dichiarazioni di Soraya, che ha raccontato in televisione aspetti inediti della loro crisi, tra difficoltà economiche, sospetti di convenienza e profonde incompatibilità caratteriali.

Perché Soraya Sabetta ha scritto a Temptation Island

È stata Soraya Sabetta a contattare la redazione di Temptation Island dopo un anno e otto mesi di relazione con Cristian Mascolino. La ragazza ha spiegato di non sentire più quella complicità che aveva caratterizzato l'inizio della loro storia. Argomenti temptation island

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La crisi è diventata così profonda da portarli a interrompere la convivenza: Soraya è tornata a vivere con i genitori e anche la loro intimità si è praticamente azzerata.

Le accuse a Cristian Mascolino: "Sta con me per convenienza?"

Il dubbio che tormenta maggiormente Soraya Sabetta riguarda le reali motivazioni del fidanzato.

Secondo il racconto della giovane, Cristian Mascolino lavora con un contratto a tempo indeterminato nell'azienda del padre di lei e, grazie al rapporto con la famiglia della fidanzata, avrebbe beneficiato anche di alcuni privilegi, come viaggi pagati dai futuri suoceri.

Soraya ha precisato che, in caso di separazione, Cristian non perderebbe il lavoro, ma verrebbero meno tutti quei vantaggi legati al loro rapporto.

Alle telecamere del programma ha inoltre raccontato che il fidanzato fatica spesso ad arrivare a fine mese e che, in un'occasione, è stata lei stessa a pagargli l'affitto.

Le differenze tra Soraya e Cristian: dalle sagre alla maschera di Spider-Man

Tra i motivi della crisi ci sarebbero anche passioni e stili di vita completamente diversi.

Soraya ha spiegato di voler vivere la sua età uscendo con le amiche e andando a ballare, mentre Cristian preferisce trascorrere il tempo alle sagre di paese e coltivare la sua passione per gli oggetti da collezione, tra cui una maschera di Spider-Man.

La ragazza ha pronunciato anche una frase destinata a far discutere: "Io ho 23 anni quindi voglio uscire con le mie amiche e voglio andare a ballare, il massimo del suo divertimento è andare alle sagre di paese come la sagra del carciofo. Per andare a cena fuori non ce li ha i soldi, ma per comprarsi la maschera di Spider-Man ce li ha".

Cristian Mascolino spiazzato davanti alle dichiarazioni della fidanzata

Durante il confronto nel villaggio, Cristian Mascolino è apparso visibilmente sorpreso dalle parole della compagna.

Nella clip di presentazione della coppia, infatti, Soraya Sabetta aveva parlato soltanto di incompatibilità caratteriali e di interessi differenti, senza mai fare riferimento ai problemi economici, ai favori ricevuti dalla sua famiglia o al sospetto che lui restasse nella relazione anche per convenienza. Le nuove rivelazioni hanno quindi messo il ragazzo in forte imbarazzo davanti ai telespettatori.

Il dettaglio social che fa discutere: poche settimane prima scriveva "Ti amo"

A rendere ancora più sorprendente la vicenda è un particolare emerso dai social. Nel programma Soraya Sabetta ha confessato di essere arrivata al punto da sentirsi infastidita perfino dalla semplice presenza di Cristian Mascolino.

Eppure, appena poche settimane prima dell'inizio delle registrazioni di Temptation Island, il clima sembrava completamente diverso.

Lo scorso 7 aprile, circa un mese e mezzo prima delle riprese, Soraya aveva pubblicato una foto del fidanzato sul proprio profilo Instagram accompagnandola con una dedica romantica: "Quanto sei bello, ti amo".

Un messaggio che oggi appare in netto contrasto con quanto raccontato nel reality.