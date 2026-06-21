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Isola dei Famosi 2026, Pierpaolo Pretelli si commuove per i figli: "Sente la mancanza di Giulia Salemi"

Isola dei Famosi 2026, Pierpaolo Pretelli si commuove per i figli: "Sente la mancanza di Giulia Salemi"

Pierpaolo Pretelli si conferma tra i protagonisti dell'Isola dei Famosi 2026: il naufrago si sarebbe commosso parlando dei figli e della mancanza di Giulia Salemi

(1 minuto di lettura)
A cura di Annalisa Accardo

Continuano ad arrivare indiscrezioni dalle Filippine, dove sono in corso le registrazioni della nuova edizione dell'Isola dei Famosi. Dopo la prima settimana di riprese, emergono già i primi retroscena sui concorrenti e sulle dinamiche che starebbero caratterizzando il reality targato Mediaset.

Le ultime notizie dall'Isola dei Famosi 2026

Secondo quanto riportato dagli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano, le prime giornate sull'Isola avrebbero già delineato due figure di riferimento per il gruppo dei naufraghi.

Stando alle indiscrezioni, le prove leader sarebbero state vinte da Pierpaolo Pretelli e Francesco Chiofalo, che si sarebbero così imposti come punti di riferimento all'interno del cast in questa fase iniziale dell'avventura.

Pierpaolo Pretelli emozionato pensando alla famiglia

Tra i protagonisti più attivi di questa prima settimana ci sarebbe proprio Pierpaolo Pretelli. Secondo le voci trapelate dalle Filippine, l'ex concorrente del Grande Fratello si sarebbe commosso parlando del piccolo Kian e del suo primo figlio Leonardo.

Pretelli sentirebbe particolarmente la mancanza della compagna Giulia Salemi, ma nonostante la nostalgia starebbe dimostrando grande forza fisica e mentale durante le prove affrontate finora.

Una concorrente sarebbe pronta a lasciare il reality

Tra le indiscrezioni che stanno facendo maggiormente discutere i fan dell'Isola dei Famosi 2026 c'è anche quella legata a un possibile ritiro.

Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, una delle naufraghe del cast starebbe vivendo una profonda crisi personale e avrebbe già preso in considerazione l'idea di abbandonare il programma. Al momento non è stata resa nota l'identità della concorrente coinvolta, ma i rumor parlano di una situazione delicata.

 

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