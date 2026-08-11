Grande Fratello, Federica Petagna si sposa. Poi la dolorosa confessione: ha perso il bambino che aspettava

Un nuovo capitolo si apre nella vita di Federica Petagna. L’ex protagonista di Temptation Island e del Grande Fratello ha annunciato di aver ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato Yuri Orlandi. Un «sì» accompagnato, però, anche dalla confessione di un momento molto doloroso attraversato recentemente dalla coppia: la perdita di una gravidanza.

A dare l'annuncio è stata la stessa Federica attraverso le sue storie Instagram, dove inizialmente ha condiviso tutta la gioia per la proposta ricevuta: «Sì, in questa vita, in tutte le vite ed in ogni universo possibile!».

Da Temptation Island alla fine della storia con Alfonso D'Apice

Il pubblico televisivo aveva conosciuto Federica Petagna durante la dodicesima edizione di Temptation Island, alla quale aveva partecipato insieme all'allora fidanzato Alfonso D'Apice.

La loro relazione era stata segnata soprattutto dalla forte gelosia di Alfonso. Al termine del percorso nel reality dei sentimenti, durante il falò di confronto, i due avevano deciso di concedersi un'altra possibilità. D'Apice aveva riconosciuto alcuni suoi errori e promesso di cambiare atteggiamento.

La riconciliazione, tuttavia, non era durata. Nell'appuntamento televisivo dedicato a ciò che era accaduto un mese dopo il programma, Federica e Alfonso si erano presentati separatamente, annunciando la fine definitiva della loro relazione.

Nel frattempo Petagna aveva iniziato a frequentare Stefano Tediosi, uno dei tentatori conosciuti proprio durante l'esperienza a Temptation Island.

Il Grande Fratello e le nuove relazioni

Le loro vicende sentimentali erano poi proseguite sotto i riflettori del Grande Fratello 2024, dove si erano ritrovati Federica, Alfonso e Stefano.

Per Alfonso D'Apice era iniziata una nuova storia con Chiara Cainelli, relazione che è poi proseguita anche fuori dalla Casa. Federica e Stefano, invece, avevano consolidato il rapporto nato dopo Temptation Island.

La storia tra Petagna e Tediosi ha però attraversato diversi momenti di crisi e riavvicinamenti, fino alla separazione.

Qualche mese più tardi Federica è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, il manager Yuri Orlandi. Una relazione che aveva provocato anche alcune frecciate social da parte di Tediosi, che aveva sollevato dubbi sulla tempistica dell'inizio del nuovo rapporto della sua ex.

La proposta di matrimonio

Con Yuri, invece, la relazione è diventata sempre più importante, fino alla proposta di nozze annunciata nelle ultime ore. Di fronte ai commenti di chi ha giudicato troppo veloce la decisione di sposarsi, Federica ha scelto di raccontare pubblicamente un aspetto estremamente intimo della loro storia.

«Perché in noi abbiamo ritrovato il vero significato di famiglia, di casa e di progetti condivisi», ha spiegato.

Poi la rivelazione più dolorosa: «Per un attimo abbiamo vissuto il sogno più grande: diventare genitori. È arrivata una gravidanza e, insieme, abbiamo iniziato a immaginare il nostro futuro, progettando ogni dettaglio con il cuore pieno di speranza. Poi, in un giorno qualunque, quel sogno si è spezzato. Ho perso la gravidanza».

«Quel piccolo amore farà sempre parte di noi»

Federica ha raccontato anche le domande e i sensi di colpa che possono accompagnare un'esperienza del genere: «Ho sbagliato qualcosa? È colpa mia?».

Un dolore che, nelle sue parole, ha cambiato profondamente entrambi e contemporaneamente rafforzato il loro rapporto.

«In tutto questo ci siamo sostenuti, ci siamo fatti forza a vicenda, anche quando sembrava impossibile», ha scritto, aggiungendo che «quel piccolo amore farà sempre parte di noi e lo porteremo nel cuore per il resto della nostra vita».

Da qui anche la scelta di accettare la proposta di matrimonio, che per la coppia rappresenta qualcosa di più di un gesto romantico.

«Con te ho capito che l'amore non è solo condividere i momenti belli, ma scegliersi ogni giorno, soprattutto quando la vita mette alla prova», ha scritto Federica rivolgendosi al futuro marito.

E conclude: «Ti sceglierei ancora, mille volte. Ti direi “sì” in ogni vita, perché sei la mia casa, il mio equilibrio, il mio posto felice».