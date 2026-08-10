Gf Vip, Lucia Ilardo svela perché è finita con Renato Biancardi: «Mi ha lasciata lui»

Le amicizie nate nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip sembrano essere sopravvissute alla fine del reality. Nel weekend Lucia Ilardo, Francesca Manzini e la vincitrice Alessandra Mussolini si sono ritrovate a Ladispoli, regalando ai fan anche una diretta social tra risate, battute e inevitabili momenti dedicati al gossip.

A catalizzare l’attenzione è stata soprattutto Lucia Ilardo, che per la prima volta ha raccontato qualche dettaglio in più sulla fine della relazione con Renato Biancardi.

Lucia Ilardo: «Renato mi ha lasciata»

La rottura tra i due era stata annunciata il mese scorso proprio da Biancardi. In quell’occasione il giovane napoletano aveva spiegato che quanto vissuto insieme era stato autentico e intenso, sottolineando però come, a un certo punto, entrambi avessero dovuto fare i conti con una relazione che non funzionava più.

Lucia, invece, aveva scelto fino ad ora di mantenere il silenzio, evitando di entrare nei dettagli della separazione.

Durante la diretta, però, Alessandra Mussolini ha voluto saperne di più e ha incalzato l’ex gieffina. La risposta della Ilardo ha chiarito un aspetto importante: sarebbe stato Renato a decidere di interrompere la storia.

«Renato mi ha lasciata, dopo che siamo stati due settimane a casa sua dove ho conosciuto la famiglia e tutti. Non ha voluto continuare, non si sa il perché, si è chiuso in sé stesso», ha raccontato Lucia.

La battuta di Alessandra Mussolini

Immediata e decisamente pungente la reazione di Alessandra Mussolini, che ha cercato di sdrammatizzare la situazione con una delle sue battute: «Questo perché tu sei troppo per lui, perché lui è brutto!».

Renato Biancardi interviene sui social

E Renato Biancardi? L’ex compagno di Lucia non è rimasto completamente estraneo alla vicenda. Dopo la diretta ha infatti commentato ironicamente il post dedicato alla live: «Comunque avrebbe meritato molti più spettatori questa live. Peccato!».