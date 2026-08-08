Helena Prestes e Javier Martinez, voci di rottura: lui esce allo scoperto e gela il gossip

Per qualche tempo Helena Prestes e Javier Martinez hanno scelto di vivere la loro relazione lontano dall'attenzione dei social e della cronaca rosa. Un silenzio che, inevitabilmente, ha alimentato dubbi e indiscrezioni tra i fan della coppia nata nella Casa del Grande Fratello.

Sui social, infatti, nelle ultime settimane si erano moltiplicate le voci secondo cui la storia d'amore tra la modella brasiliana e il pallavolista argentino fosse ormai terminata. C'era persino chi sosteneva che i due avessero deciso di non rendere pubblica la separazione per evitare le reazioni dei tanti sostenitori che continuano a seguirli.

Javier Martinez risponde alle voci

A mettere un freno alle indiscrezioni è stato proprio Javier Martinez. Il 31enne argentino ha scelto poche parole, accompagnate da una buona dose di ironia, per commentare le notizie sulla presunta fine della relazione.

«Finita con Helena? Quanto mi diverto», ha scritto sui social. Una risposta che appare come una chiara smentita dei rumors circolati negli ultimi giorni e che ha immediatamente riacceso l'entusiasmo dei fan della coppia.

La convivenza dopo il Grande Fratello

La relazione tra Helena Prestes e Javier Martinez è nata sotto gli occhi delle telecamere del Grande Fratello e, una volta terminata l'esperienza televisiva, i due hanno deciso di proseguire il loro rapporto anche nella vita quotidiana.

Per ridurre le distanze, Helena si è trasferita a Terni, dove Javier ha ripreso la propria attività sportiva. Una scelta importante che ha segnato l'inizio della convivenza e di una nuova fase della loro storia lontano dalla Casa più spiata d'Italia.

Nel corso delle successive apparizioni televisive, comprese le interviste a Verissimo, Helena e Javier hanno parlato apertamente anche dei loro progetti per il futuro. Tra i desideri manifestati dalla coppia ci sono il matrimonio e la possibilità di costruire una famiglia.

Almeno per il momento, dunque, nessun addio. E Javier, davanti alle indiscrezioni sulla presunta crisi con Helena, ha preferito rispondere con una battuta che sembra lasciare ben pochi dubbi.