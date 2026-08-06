Uomini e Donne, è crisi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi? La coppia rompe il silenzio

Negli ultimi giorni il web era stato invaso da indiscrezioni su una presunta crisi tra Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi, una delle coppie più seguite nate nell'ultima edizione di Uomini e Donne.

A far nascere i sospetti era stata soprattutto l'assenza di contenuti condivisi sui social: i due, infatti, non si mostravano insieme da diversi giorni, alimentando le ipotesi di un possibile allontanamento.

La smentita in diretta

A mettere fine alle voci sono stati gli stessi protagonisti, che hanno deciso di intervenire con una diretta Instagram, presentandosi insieme davanti ai fan.

Durante la live, Ciro ed Elisa hanno spiegato che non esiste alcuna crisi sentimentale. La loro momentanea distanza è stata dovuta esclusivamente ai rispettivi impegni di lavoro, che nelle ultime settimane hanno reso difficile trascorrere del tempo insieme.

Vacanza in Sicilia già programmata

Come riportato da Daria Restaino, la coppia ha anche annunciato che presto partirà per una vacanza in Sicilia.

L'itinerario prevede alcuni giorni a San Vito Lo Capo e altri a Trapani, un viaggio già organizzato che conferma come la relazione proceda senza particolari problemi.

"Già ho visto che stanno circolando delle voci in cui dicono che non stanno più insieme, ma non è così. Semplicemente, per impegni lavorativi, non si sono visti".