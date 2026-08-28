Uomini e Donne, Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi verso la convivenza: «È il nostro obiettivo»

Dopo un percorso tutt’altro che lineare a Uomini e Donne, Ciro Solimeno sembra aver finalmente trovato la sua serenità accanto a Elisa Leonardi. La coppia, nata sotto i riflettori del dating show di Maria De Filippi, continua a mostrarsi molto affiatata anche lontano dalle telecamere.

Dalla scelta nello studio di Canale 5, Ciro ed Elisa hanno trascorso sempre più tempo insieme e durante l’estate si sono concessi anche qualche giorno di vacanza in Sicilia. Ma, archiviati viaggi e giornate al mare, per entrambi è arrivato il momento di pensare al futuro. E tra i loro progetti c’è anche la convivenza.

Ciro cambia lavoro: dall'immobiliare al personal training

Le novità non riguardano soltanto la vita sentimentale. Solimeno ha infatti deciso di dare una svolta anche alla propria carriera professionale. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Dopo l’esperienza come agente immobiliare, l’ex tronista ha scelto di avvicinarsi maggiormente al percorso per il quale ha studiato: laureato in Scienze Motorie e impegnato nella magistrale, Ciro lavorerà nel mondo del fitness come personal trainer.

«Nonostante sia laureato in Scienze Motorie (e stia continuando con la magistrale), la palestra intesa nel modo classico non è mai stata la mia passione principale – ha raccontato -. Quando però ho scoperto il mondo del Personal Training one to one nella struttura dove lavoro ora, ho capito che poteva essere la mia strada».

Una scelta che gli permetterà di mettere finalmente a frutto gli studi: «Mi stimola tantissimo ed è finalmente il modo giusto per valorizzare quello che ho studiato».

Ciro ed Elisa pensano alla convivenza

Sul fronte sentimentale, invece, la relazione con Elisa Leonardi procede a gonfie vele. Tanto che i due stanno seriamente pensando di andare a vivere insieme.

«È in assoluto la domanda che ci fate di più ed è il nostro obiettivo!», ha ammesso Solimeno rispondendo ai fan.

Il progetto, dunque, esiste, anche se la coppia non vuole accelerare i tempi: «In questi mesi insieme abbiamo capito quanto stiamo bene, siamo felici, sereni. Ora stiamo semplicemente valutando le soluzioni migliori per entrambi, sia a livello personale che lavorativo, per fare questo passo nel modo giusto».

Nessuna data già fissata, quindi, ma la convivenza sembra essere il prossimo importante traguardo della coppia.

La vacanza in Sicilia: «Favignana per il mare vince tutto»

Prima di concentrarsi sui nuovi progetti, Ciro ed Elisa si sono regalati una vacanza in Sicilia, spostandosi in auto per scoprire diverse località dell’isola.

«Prima volta in quella zona di Sicilia ed è stata una scoperta pazzesca! – ha raccontato l’ex tronista -. La macchina è stata la scelta migliore perché ci ha dato una libertà incredibile per spostarci senza rimanere fermi in un solo posto».

Tra le mete visitate, Solimeno ha promosso San Vito Lo Capo, ma è rimasto particolarmente conquistato da Favignana: «San Vito Lo Capo bellissima, ma Favignana per il mare vince tutto!».

A lasciare il segno è stata anche l’accoglienza ricevuta dalla coppia: «Ci hanno trattati ovunque con un calore e un affetto unici. Esperienza da fare assolutamente!».

Un’estate, dunque, che sembra aver rafforzato ulteriormente il rapporto tra Ciro ed Elisa. E ora, dopo le vacanze, per i due potrebbe presto aprirsi un nuovo capitolo: una casa da condividere e l'inizio della vita insieme lontano dalle telecamere di Uomini e Donne.