GF Vip, svelato il cast: c'è anche la fidanzata di un ex di Antonella Fiordelisi. Ecco quando inizia

Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi comincia a prendere forma. A poche settimane dal ritorno del reality di Canale 5, si moltiplicano le indiscrezioni sulla data di partenza, sulla formula scelta per la nuova edizione e, soprattutto, sui concorrenti pronti a varcare la porta rossa.

Secondo quanto anticipato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, il programma dovrebbe debuttare giovedì 17 settembre su Canale 5. Una data che, se confermata ufficialmente, segnerebbe l'inizio della nuova avventura di Ilary Blasi alla guida del reality.

«Il Grande Fratello Vip partirà il 17 settembre», ha scritto Parpiglia, aggiungendo un altro particolare destinato a far discutere: Mediaset avrebbe già previsto il doppio appuntamento settimanale fin dalle prime settimane. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Sono già previsti i raddoppi per le prime serate, fin da subito», è l'indiscrezione lanciata dal giornalista.

Grande Fratello Vip, il cast diviso tra veterani ed esordienti

La vera novità dell'edizione potrebbe però riguardare la composizione del cast. I concorrenti sarebbero infatti divisi in due gruppi: veterani dei reality ed esordienti.

«Il cast si spacca, si divide in due fazioni: da una parte i veterani, dall'altra gli esordienti, debuttanti», ha anticipato Parpiglia.

Una contrapposizione che potrebbe diventare uno dei fili conduttori del programma, mettendo di fronte personaggi abituati alle dinamiche dei reality e volti che affrontano per la prima volta un'esperienza di questo tipo.

Tra i veterani spicca il nome di Marina La Rosa, protagonista della primissima edizione del Grande Fratello e rimasta nell'immaginario televisivo come una delle concorrenti simbolo della storia del programma. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, sarebbe ormai vicina alla firma.

Andreas Muller e Michelle Masullo verso la Casa

Tra i nomi indicati da Parpiglia figurano anche Andreas Muller e Michelle Masullo.

Muller è un volto molto conosciuto dal pubblico di Canale 5 grazie alla sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi, programma che gli ha consentito di farsi conoscere e di costruire successivamente una carriera nel mondo della danza e dello spettacolo.

Michelle Masullo, invece, ha partecipato a Pechino Express insieme a Jo Squillo, alla quale è legata da un rapporto molto stretto tanto da definirla la propria «madre elettiva».

Carmen Di Pietro senza il figlio

Nel gruppo dei possibili concorrenti figura anche Carmen Di Pietro, veterana della televisione e dei reality. Le indiscrezioni sulla sua partecipazione sono state rilanciate anche dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni.

Secondo quanto riferito da Parpiglia, Carmen Di Pietro dovrebbe entrare nella Casa senza il figlio.

Ma l'elenco non finisce qui. Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza ci sono anche Federica Morello, fidanzata di Giulio Fratini, ex di Antonella Fiordelisi (anche lei amatissima ex gieffina) Guendalina Tavassi, Piera Meloni, Giulia Provvedi, Jonathan Kashanian e Alex Belli.

I primi dieci nomi del Grande Fratello Vip

Se le indiscrezioni saranno confermate, questo sarebbe il primo gruppo di concorrenti della nuova edizione:

Marina La Rosa Michelle Masullo Guendalina Tavassi Federica Morello Piera Meloni Giulia Provvedi Carmen Di Pietro Jonathan Kashanian Andreas Muller Alex Belli

Il Grande Fratello Vip di Ilary Blasi si prepara dunque a una stagione che punta a mescolare volti storici dei reality e personaggi alla prima esperienza nella Casa. In attesa delle conferme ufficiali di Mediaset, tre sono per ora le indiscrezioni più importanti: debutto il 17 settembre, doppio appuntamento settimanale fin dall'inizio e cast diviso tra veterani ed esordienti.