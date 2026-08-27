The 50 Italia 2, Antonella Fiordelisi rifiuta? La decisione che allontana la reunion con Oriana Marzoli

La macchina di The 50 Italia sarebbe già al lavoro per costruire il cast della seconda stagione e, tra indiscrezioni e possibili sorprese, nelle ultime ore è emerso un retroscena destinato a far discutere i fan del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi avrebbe infatti rifiutato di partecipare al reality, mentre Oriana Marzoli resterebbe tra le possibili concorrenti.

Se l'indiscrezione dovesse trovare conferma, sfumerebbe così una delle reunion più attese dal pubblico: quella tra le due ex gieffine, protagoniste di un rapporto decisamente turbolento durante l'edizione 2022/2023 del GF Vip.

The 50 Italia verso la seconda stagione

La prima edizione di The 50 Italia, distribuita su Prime Video e ambientata al Castello di Rezzanello, in provincia di Piacenza, ha riunito cinquanta personaggi provenienti dal mondo della televisione, dei social e dello spettacolo.

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Il riscontro ottenuto dal format avrebbe spianato la strada alla realizzazione di una seconda stagione, per la quale nelle ultime settimane sono circolati numerosi nomi. Tra quelli che hanno maggiormente incuriosito gli appassionati di reality figurano proprio Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli.

Le due si erano conosciute nella Casa del Grande Fratello Vip, dove il loro rapporto era stato caratterizzato da scontri, incomprensioni e forti rivalità. Una volta terminata l'esperienza televisiva, però, le distanze si sarebbero progressivamente ridotte fino a lasciare spazio a un riavvicinamento.

La possibilità di rivederle insieme davanti alle telecamere aveva quindi acceso la curiosità dei rispettivi fandom.

«Antonella ha rifiutato»: l'indiscrezione di Deianira Marzano

A raffreddare le aspettative è stata Deianira Marzano. Rispondendo nelle sue Instagram Stories a un utente che faceva riferimento alla possibile partecipazione di entrambe, l'esperta di gossip avrebbe scritto una frase molto chiara: «Antonella ha rifiutato».

Secondo questa indiscrezione, dunque, Antonella Fiordelisi avrebbe deciso di non accettare la proposta per The 50 Italia 2. Al momento, tuttavia, non risulta esserci una conferma ufficiale né da parte della diretta interessata né della produzione del programma.

Diversa sarebbe invece la situazione di Oriana Marzoli, il cui nome continuerebbe a circolare tra quelli dei possibili concorrenti.

Oriana Marzoli annuncia il ritorno in Italia per un reality

Ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni è stata proprio Oriana. In un video pubblicato sui social, la venezuelana avrebbe anticipato il suo ritorno in Italia per partecipare a un reality show, senza però rivelarne il titolo.

Un dettaglio che inevitabilmente ha fatto pensare a The 50 Italia 2, anche se, fino all'annuncio ufficiale del cast, resta soltanto un'ipotesi.