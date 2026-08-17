«Belen via dalla festa alle 3 di notte con un ragazzo, il fidanzato non lo sapeva»: lei risponde furiosa, Parpiglia replica

Dopo giorni di indiscrezioni, fotografie circolate sui social e retroscena sulla sua vacanza in Sardegna, Belen Rodriguez rompe il silenzio. La showgirl argentina ha affidato ai social un lungo sfogo per contestare la ricostruzione della sua serata a Porto Rafael e, più in generale, il modo in cui sarebbe stata raccontata la sua vita privata.

Al centro della vicenda ci sono anche le voci sul rapporto con Gaetano Fidanzati, che secondo le indiscrezioni starebbe attraversando un momento delicato. Belen non entra direttamente nel merito della relazione, ma concentra la sua replica sulle fotografie pubblicate e sul racconto costruito attorno a quelle immagini.

Belen Rodriguez e lo sfogo dopo la Sardegna

Il messaggio della showgirl parte da un saluto alla Sardegna dal tono decisamente amaro. Belen ringrazia ironicamente per “l’amore” ricevuto durante la permanenza sull'isola, per poi rivolgersi a chi avrebbe raccontato la sua serata in maniera, a suo giudizio, fuorviante.

La conduttrice sostiene che alcune fotografie sarebbero state tagliate in modo da escludere altre persone presenti, dando così un significato differente alle immagini.

Belen sottolinea inoltre di essere stata in compagnia di amici che fanno parte della sua vita da circa dieci anni, contestando implicitamente le interpretazioni nate attorno all'uomo fotografato insieme a lei.

«La mia vita privata trasformata in un prodotto»

Nello sfogo arriva anche una dura critica nei confronti di chi, secondo Rodriguez, utilizzerebbe vicende personali e sentimentali per ottenere attenzione e visibilità.

La showgirl lamenta che la serenità delle persone coinvolte possa essere sacrificata per alimentare indiscrezioni e retroscena. Afferma inoltre che avrebbe la possibilità di reagire rendendo pubbliche altre informazioni, ma di avere scelto di non farlo.

Una decisione che Belen presenta come una questione di principio: avere gli strumenti per colpire qualcuno non significa necessariamente doverli utilizzare.

Poi un passaggio che assume i contorni di un vero e proprio avvertimento. Secondo la showgirl, la cattiveria riversata sugli altri prima o poi finisce per tornare indietro. E nel finale dello sfogo arriva anche un riferimento alla famiglia, descritta come il luogo nel quale trovare protezione e serenità.

Cosa sarebbe accaduto a Porto Rafael

A scatenare la reazione di Belen sarebbe stata soprattutto la ricostruzione pubblicata dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter.

Secondo quanto raccontato dal giornalista, Rodriguez avrebbe partecipato a una serata a Porto Rafael, mentre Gaetano Fidanzati si trovava a Forte dei Marmi insieme a Tony Effe.

Belen sarebbe rimasta al party fino a tarda notte e, secondo la ricostruzione, sarebbe uscita dal locale intorno alle 3.27 insieme a un uomo appartenente al gruppo degli organizzatori. La presenza di alcuni fotografi avrebbe poi provocato momenti di tensione. Un'altra persona sarebbe intervenuta nel tentativo di impedire che venissero scattate fotografie.

Si tratta, tuttavia, proprio della versione dei fatti che Belen sembra contestare attraverso il suo intervento sui social.

Le indiscrezioni sulla crisi con Gaetano Fidanzati

Alla vicenda della serata sarda si sono aggiunte le indiscrezioni sulla relazione tra Belen Rodriguez e Gaetano Fidanzati.

Sempre secondo quanto riferito da Parpiglia, durante la vacanza la showgirl avrebbe confidato ad alcuni amici di attraversare una fase complicata nel rapporto sentimentale.

Fidanzati avrebbe invece scoperto quanto accaduto in Sardegna attraverso le notizie circolate sul web e avrebbe preferito non intervenire pubblicamente, aspettando un confronto diretto con Belen.

Gabriele Parpiglia replica a Belen

La vicenda non sembra destinata a chiudersi con il post della showgirl. Pur senza essere nominato direttamente da Belen, Gabriele Parpiglia ha deciso di replicare, pubblicando alcuni video sui social nei quali ha difeso il proprio lavoro e annunciato ulteriori aggiornamenti.

Il giornalista ha inoltre mostrato una mail che, secondo quanto da lui sostenuto, dimostrerebbe l'iscrizione della stessa Belen alla sua newsletter per poter leggere l'articolo dedicato alla notte di Porto Rafael.