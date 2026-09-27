GF Vip, svelati i quattro concorrenti con i cachet più alti: ecco quanto guadagnano

Sono trascorse quasi due settimane dall'inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip e nella Casa cominciano ad accendersi le prime dinamiche. Tra discussioni, nomination e nuove simpatie, l'attenzione del pubblico si concentra però anche su un altro aspetto che tradizionalmente suscita molta curiosità: quanto guadagnano i concorrenti del reality.

I concorrenti con i cachet più alti

Secondo quanto rivelato da Davide Maggio, tra i protagonisti che avrebbero ottenuto i compensi più importanti figurerebbero Carmen Di Pietro, Valeria Marini, Marina La Rosa e Simone Annicchiarico. Proprio quest'ultimo, figlio di Walter Chiari e Alida Chelli, sarebbe riuscito a strappare un contratto particolarmente vantaggioso, nonostante la sua permanenza nella Casa sia stata interrotta dalla squalifica arrivata dopo una bestemmia pronunciata nelle scorse ore.

Il compenso pattuito per Annicchiarico ammonterebbe infatti a 130mila euro, con una permanenza garantita contrattualmente di dieci settimane. Davide Maggio ha fornito anche ulteriori dettagli sulle condizioni economiche previste dall'accordo: «Il figlio di Walter Chiari e Alida Chelli percepirebbe un compenso di 130.000 euro con un garantito di 10 settimane. In caso di ulteriore prolungamento, avrebbe preso – se ancora concorrente – 8.000 euro a settimana o 2.000 a puntata qualora eliminato». La previsione delle dieci settimane nel contratto lascerebbe inoltre intendere che un possibile prolungamento del programma di una o due settimane fosse stato già messo in conto prima dell'inizio del reality. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Simone Annicchiarico potrebbe rientrare nella Casa

La squalifica, tuttavia, potrebbe non rappresentare l'ultima apparizione di Annicchiarico al Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di venerdì sera è infatti emersa la possibilità di un suo ritorno nella Casa. Il conduttore sarebbe ancora in albergo e la produzione starebbe studiando una formula per consentirgli di tornare a confrontarsi con gli altri concorrenti. La sua presenza nella puntata di lunedì sarebbe già prevista, anche se resta da capire in quale veste e se si tratterà di un semplice confronto oppure di qualcosa di più.