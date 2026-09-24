Grande Fratello Vip, nuovi concorrenti in arrivo: spuntano alcuni ex di Temptation Island

Il Grande Fratello Vip è cominciato soltanto da pochi giorni, ma dietro le quinte si starebbe già lavorando per modificare gli equilibri della Casa. Gli autori avrebbero infatti avviato nuovi contatti per allargare ulteriormente il cast del reality condotto da Ilary Blasi.

A lanciare l'indiscrezione è stato Gabriele Parpiglia, secondo il quale sarebbero già partite le telefonate per individuare nuovi concorrenti. Un'operazione che dovrebbe essere accompagnata anche da eliminazioni più rapide, così da favorire un ricambio dei protagonisti nelle prossime settimane.

Parpiglia: «Sono iniziate le telefonate»

Secondo quanto riferito dal giornalista sui social, il cast del GF Vip sarebbe dunque tutt'altro che definitivo. La produzione starebbe valutando nuovi personaggi da far entrare nella Casa mentre i concorrenti attuali sono ancora alle prese con le prime nomination e le prime dinamiche di convivenza. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L'indiscrezione trova un'ulteriore conferma nelle parole di Lorenzo Pugnaloni, che ha aggiunto un particolare destinato ad accendere la curiosità degli appassionati di reality: tra i possibili nuovi concorrenti potrebbero esserci anche alcuni protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island.

Dal villaggio di Temptation Island alla Casa del GF Vip?

Al momento non ci sono conferme ufficiali sui nomi e si tratta quindi soltanto di indiscrezioni. L'ipotesi, però, appare coerente con la volontà di introdurre nella Casa personaggi già conosciuti dal pubblico e capaci di creare rapidamente nuove dinamiche.

L'ultima edizione di Temptation Island ha infatti attirato grande attenzione soprattutto grazie alle vicende sentimentali delle coppie protagoniste. Portare alcuni di quei volti al Grande Fratello Vip potrebbe consentire agli autori di trasferire nella Casa rivalità, relazioni irrisolte e confronti rimasti in sospeso.

Una formula che il reality ha già utilizzato in passato, costruendo parte del racconto televisivo proprio attorno a rapporti sentimentali e triangoli nati prima o durante il programma.

I nomi che circolano

Tra i protagonisti di Temptation Island che potrebbero prestarsi maggiormente a un ingresso nella Casa vengono indicati Cristian Mascolino e Soraya Sabetta. Attenzione anche a Sabrina Soussi e al suo ex Giovanni Grazioso. Per ora, però, nessuno di questi nomi risulta ufficializzato.

La certezza è un'altra: a pochi giorni dall'inizio del Grande Fratello Vip, la composizione della Casa potrebbe non essere ancora definitiva. E i prossimi ingressi potrebbero arrivare prima del previsto.