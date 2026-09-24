GF Vip, Federica Morello conferma: «Le frecciatine di Antonella Fiordelisi erano per me. Ma non siamo amiche»

Dopo settimane di indiscrezioni, Federica Morello rompe il silenzio sulla vicenda che la vede coinvolta insieme ad Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini. E questa volta arriva un elemento importante: la concorrente del Grande Fratello Vip ha confermato di essere proprio lei la ragazza alla quale Antonella avrebbe fatto riferimento nella famosa frecciatina pubblicata sui social dopo la fine della relazione con l'imprenditore fiorentino.

Fiordelisi aveva scritto: «Sono consapevole di essere l'ossessione più grande di un ex insicuro che va con una tua amica pensando di farti i dispetti». L'ex vippona non aveva fatto nomi, né quello dell'ex fidanzato né quello della presunta amica. Sui social, però, i riferimenti erano stati immediatamente ricondotti a Giulio Fratini e Federica Morello, dando origine a un gossip che nelle ultime settimane si è fatto sempre più insistente.

Federica Morello: «Io e Antonella amiche? Ma va!»

Adesso è proprio Federica a confermare di essere la donna chiamata indirettamente in causa da Antonella, contestando però un punto fondamentale della ricostruzione circolata finora: tra lei e la Fiordelisi, sostiene, non ci sarebbe mai stata una vera amicizia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

«Io sono andata a dormire una sola notte da lei, è vero, ma io quella sera avevo già preso un hotel per i fatti miei. È stata lei a chiedermi di rimanere a dormire a casa sua perché il giorno dopo aveva uno shooting e voleva che io l'aiutassi. Amiche? Ma va! Io l'ho conosciuta a marzo, più precisamente il 27 febbraio, perché dovevamo presentare insieme un evento», ha raccontato Morello nella Casa.

Una ricostruzione che ha immediatamente incuriosito Marina La Rosa, che le ha fatto notare una possibile contraddizione: «Ma perché mai una dovrebbe chiedere di rimanere a dormire a casa a un'estranea per aiutarla?». Federica, però, non ha approfondito ulteriormente questo aspetto.

Morello non vuole parlare della vicenda al Grande Fratello

La gieffina ha infatti ribadito di non avere intenzione di trasformare la vicenda Fiordelisi-Fratini in una delle dinamiche della sua esperienza al reality: «Non ne parlerò di questa storia, non è il contesto giusto. Io non sono qua per parlare di questa storia. Se ne parliamo fra di noi ok, se mi chiamano in Confessionale per parlarne dirò che non voglio farlo».

A quel punto è intervenuta Guendalina Tavassi, che proprio nei giorni scorsi aveva portato il gossip all'interno della Casa: «Sai che è uscita online questa cosa? E sai che sei qui dentro anche per questa cosa?». Federica ha respinto l'ipotesi: «So che è uscita questa cosa, ma non è vero che sono qui per questo: i primi contatti col Grande Fratello li ho avuti a maggio, questa roba è uscita di recente».

Il gossip Fiordelisi-Morello-Fratini cambia scenario

Le dichiarazioni di Federica rappresentano dunque un passaggio significativo rispetto a quanto emerso nei giorni scorsi. Quando era stata incalzata nella Casa sulla sua situazione sentimentale e sul nome di Giulio Fratini, la concorrente aveva infatti preferito non entrare nel merito. Successivamente Guendalina Tavassi aveva raccontato a Marina La Rosa il gossip che circolava all'esterno, precisando però di non sapere se fosse vero.

Ora Morello ha deciso di fornire almeno una parte della propria versione: riconosce di essere la persona alla quale Antonella faceva riferimento, ma respinge la definizione di “amica”. Resta invece ancora tutto da chiarire sulla natura e sui tempi del rapporto con Giulio Fratini e, soprattutto, su quando sarebbe iniziata la loro frequentazione rispetto alla fine della storia tra l'imprenditore e Fiordelisi.

Una vicenda che potrebbe non chiudersi qui. Nei giorni scorsi era infatti emersa anche l'indiscrezione secondo cui gli autori del Grande Fratello Vip starebbero cercando di convincere Antonella Fiordelisi a entrare nella Casa per un confronto faccia a faccia con Federica Morello. Se ciò dovesse accadere, le due avrebbero finalmente l'occasione di raccontare direttamente le rispettive versioni.