GF Vip 9, scatta la prima cotta per Michelle Masullo: «Ho paura di fare una figuraccia»

Nella Casa del Grande Fratello Vip cominciano a nascere le prime simpatie tra i concorrenti. Dopo Alessandro Roncaccia, che ha ammesso di provare attrazione per Piera Meloni, pur sentendosi frenato dal fatto che lei sia fidanzata, adesso è Michelle Masullo a confessare di avere messo gli occhi su uno dei suoi coinquilini.

La confessione a Giulia Provvedi

Michelle ne ha parlato con Giulia Provvedi, rivelando il proprio interesse ma anche qualche dubbio. A lasciarla perplessa sarebbe stata soprattutto una risposta data dal ragazzo quando gli è stato chiesto quali fossero le sue aspirazioni per il futuro: «Cosa vorresti fare da grande?». Lui avrebbe risposto di voler fare il modello. Una dichiarazione che avrebbe in parte raffreddato l'entusiasmo di Michelle, che vorrebbe accanto una persona con ambizioni differenti. Giulia, però, l'ha invitata a non fermarsi alle prime impressioni e a conoscerlo meglio prima di trarre conclusioni.

Il concorrente è Giacomo Galliani

Il ragazzo che ha attirato l'attenzione di Michelle è Giacomo Galliani. Della simpatia la gieffina ha parlato anche con Carmen Di Pietro, che non ha perso tempo e, trovandosi in giardino insieme ai due, ha chiesto direttamente a Giacomo se ci fosse qualche ragazza della Casa capace di suscitare il suo interesse. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Giulia Provvedi ha quindi incoraggiato Michelle a vivere questa esperienza con maggiore leggerezza e, se davvero attratta da Giacomo, a lasciarsi andare senza troppe paure. Michelle, però, sembra intenzionata a procedere con cautela: preferisce conoscere meglio il coinquilino prima di esporsi, convinta che soltanto con il tempo possa eventualmente nascere qualcosa di più. A frenarla ci sarebbe anche il timore di fare una brutta figura davanti alle telecamere. Resta ora da capire se Giacomo Galliani ricambierà l'interesse e se nella Casa potrà nascere una nuova coppia.