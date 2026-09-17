Grande Fratello Vip, chi è Michelle Masullo: età, carriera, vita privata e il legame con Jo Squillo

Michelle Masullo è una delle concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Modella, dj e volto televisivo, è conosciuta anche con il nome d'arte Mixelle e negli ultimi anni si è fatta strada nel mondo dello spettacolo, passando dalle passerelle alla televisione e alla musica.

Nata il 18 settembre 1999 in Friuli-Venezia Giulia, Michelle ha 26 anni e festeggerà il suo 27esimo compleanno proprio all'inizio della nuova avventura televisiva.

Dalla moda alla televisione

Michelle Masullo si avvicina giovanissima al mondo della moda, lavorando come modella e partecipando a servizi fotografici e sfilate. Nel 2018 conquista la fascia di Miss Miluna Friuli-Venezia Giulia, accedendo alle prefinali nazionali di Miss Italia. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Trasferitasi successivamente a Milano, porta avanti parallelamente gli studi e nel 2022 si laurea in Comunicazione, Media e Pubblicità alla IULM.

La televisione entra presto nel suo percorso professionale. Lavora come modella a Detto Fatto e nel 2024 diventa una delle professoresse de L'Eredità. Negli anni successivi compare anche in altri programmi e contesti televisivi, tra cui La Volta Buona e Sky Sport.

La passione per la musica e il nome Mixelle

Accanto alla moda e alla televisione c'è un'altra grande passione: la musica. Michelle lavora infatti come dj con il nome di Mixelle, specializzandosi soprattutto nell'afro house. Un'attività cresciuta nel corso degli anni e che l'ha portata a esibirsi in diversi locali ed eventi, anche fuori dall'Italia.

Durante la pandemia aveva iniziato a proporre i suoi dj set anche attraverso i social, trasformando progressivamente quella che era una passione in una vera e propria professione.

Il rapporto speciale con Jo Squillo

Un ruolo fondamentale nella vita di Michelle Masullo lo ha avuto Jo Squillo. Tra le due non esiste alcun legame biologico, ma la cantante considera Michelle una sorta di “figlia elettiva”.

Il loro primo incontro risale al periodo di Detto Fatto, dove Michelle lavorava come modella. Da allora il rapporto è diventato sempre più stretto, andando ben oltre la semplice collaborazione professionale.

Quando Michelle si è trasferita a Milano, Jo Squillo è diventata per lei un importante punto di riferimento, arrivando anche ad ospitarla. Nel corso degli anni hanno condiviso esperienze professionali e personali e partecipato insieme a iniziative dedicate ai diritti delle donne e al contrasto alla violenza di genere.

Pechino Express e il secondo posto

Il grande pubblico ha imparato a conoscere meglio Michelle proprio al fianco di Jo Squillo nell'edizione 2026 di Pechino Express. Le due hanno formato la coppia delle “DJ” e sono riuscite ad arrivare fino alla finalissima del programma, conquistando il secondo posto.

Un'esperienza particolarmente intensa che ha mostrato anche davanti alle telecamere la forza del loro rapporto. Per Michelle, inoltre, Pechino Express ha rappresentato una delle vetrine televisive più importanti della sua carriera.

Michelle Masullo è fidanzata? La vita sentimentale

Sul fronte sentimentale, Michelle Masullo è attualmente single. La dj friulana ha sempre mantenuto una certa riservatezza sulla propria vita privata e non risultano relazioni ufficiali particolarmente esposte pubblicamente o attraverso i social.

Qualche mese fa, parlando proprio del rapporto con Jo Squillo, Michelle aveva scherzato raccontando di chiederle spesso di trovarle un fidanzato. Alla vigilia dell'ingresso al Grande Fratello Vip, è arrivata un'ulteriore conferma: nella presentazione ufficiale del programma viene indicata come single e Michelle ha dichiarato di essere alla ricerca dell'amore.

Una condizione che potrebbe naturalmente alimentare la curiosità del pubblico: la lunga permanenza nella Casa e la convivenza con gli altri concorrenti potrebbero riservarle qualche sorpresa anche sul piano sentimentale.

La nuova avventura al Grande Fratello Vip

Adesso per Michelle Masullo arriva una nuova sfida televisiva. Dopo Pechino Express, la modella e dj entra nella Casa del Grande Fratello Vip, mettendosi alla prova in un reality completamente diverso.

Nella sua presentazione viene descritta come combattiva, ambiziosa e testarda, caratteristiche che potrebbero renderla una delle protagoniste delle dinamiche della Casa.

Per Mixelle sarà anche l'occasione per farsi conoscere oltre l'immagine della modella e della dj e, soprattutto, senza la presenza al suo fianco di Jo Squillo. E chissà che proprio dietro la porta rossa non possa trovare anche quell'amore che, almeno per ora, dice di stare ancora cercando.