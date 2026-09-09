GF Vip, Antonella Fiordelisi sorprende ancora su Donnamaria: «Ci siamo sentiti dopo tanti anni»

Non era soltanto un ricordo del passato. Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono risentiti e a rivelarlo è stata proprio l'ex concorrente del Grande Fratello Vip, rispondendo ancora una volta sui social a una fan.

Una dichiarazione che aggiunge un tassello decisamente importante a quanto emerso nei giorni scorsi e che inevitabilmente ha riacceso l'attenzione dei “Donnalisi”, i tantissimi sostenitori dell'ex coppia.

Antonella: «È una persona a cui voglio bene»

Tutto nasce ancora una volta da uno scambio con una follower. Parlando di Donnamaria, Antonella ha deciso di chiarire quale sia oggi il rapporto con il suo ex fidanzato. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

E lo ha fatto con parole che non sono passate inosservate: «È una persona a cui voglio bene, ci siamo sentiti dopo tanti anni in maniera tranquilla. Qual è il problema?».

La parte più significativa della risposta è inevitabilmente quella relativa al contatto tra i due. Antonella ed Edoardo, dunque, hanno ripreso a sentirsi, almeno in un'occasione, dopo un lungo periodo durante il quale le loro strade sembravano essersi definitivamente separate.

Fiordelisi, tuttavia, ridimensiona implicitamente qualsiasi interpretazione romantica, precisando che il contatto sarebbe avvenuto «in maniera tranquilla».

Solo pochi giorni fa la confessione sull'ex

La nuova rivelazione arriva a pochissima distanza da un'altra frase di Antonella che aveva già fatto sognare i fan della coppia.

Rispondendo a una follower che sosteneva come Donnamaria fosse stato l'uomo capace di farle provare il vero amore, Fiordelisi aveva ammesso: «Potrebbe sicuramente essere quello che ho amato di più in proporzione al tempo».

Parole particolarmente significative, soprattutto dopo la conclusione della relazione con Giulio Fratini, che avevano riportato improvvisamente al centro del gossip la storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Adesso arriva un elemento che allora mancava: Antonella ed Edoardo hanno avuto nuovamente un contatto.

Antonella ed Edoardo, cosa sta succedendo davvero?

È sufficiente per parlare di ritorno di fiamma? Al momento, no.

Antonella non ha raccontato quando precisamente si siano sentiti, né ha parlato di incontri o di una nuova frequentazione. Anzi, il riferimento a un contatto avvenuto «in maniera tranquilla» sembra voler allontanare, almeno per ora, le ipotesi più romantiche.

Ma mettendo insieme le due dichiarazioni il quadro diventa inevitabilmente più interessante: prima Antonella riconosce che Edoardo potrebbe essere stato l'uomo che ha amato più intensamente in rapporto alla durata della loro storia, poi rivela che tra loro c'è stato nuovamente un contatto e ammette apertamente di volergli ancora bene.

I Donnalisi tornano a sperare

Per chi ha seguito la loro storia fin dai tempi del Grande Fratello Vip 7, sono parole destinate inevitabilmente ad alimentare nuove speranze.

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria era stata una delle più tormentate e seguite dell'edizione: amore, gelosie, discussioni e riappacificazioni avevano accompagnato i due prima nella Casa e successivamente nella vita reale, fino alla separazione arrivata nel 2023.

Da allora entrambi hanno intrapreso strade differenti. Oggi, però, qualcosa è cambiato: dopo anni di distanza Antonella ed Edoardo hanno ricominciato a parlarsi.

Che si tratti semplicemente di due ex che, trascorso del tempo, sono riusciti a recuperare un rapporto sereno o dell'inizio di qualcosa di diverso è impossibile dirlo.

Per il momento c'è una certezza: Antonella continua a nutrire affetto per Donnamaria e i due si sono risentiti. E per i Donnalisi, dopo anni, è già abbastanza per tornare a sognare.