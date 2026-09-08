Amici, l'ex prof svela: «Decide tutto Maria De Filippi, a metà stagione aveva già individuato il vincitore»

La nuova edizione di Amici è alle porte e, mentre circolano indiscrezioni sui possibili cambiamenti nel cast degli insegnanti e sull’introduzione di nuove discipline, a far discutere sono le dichiarazioni di un volto storico del talent di Maria De Filippi.

Patrick Rossi Gastaldi, per otto anni professore di recitazione nella scuola, ha ripercorso la sua esperienza nel programma in un’intervista a Fanpage, raccontando anche alcuni retroscena destinati a suscitare discussioni.

«A metà stagione Maria aveva già individuato il vincitore»

È soprattutto un passaggio dell'intervista a colpire. Rossi Gastaldi sostiene che molte dinamiche all'interno del programma fossero indirizzate dalla stessa Maria De Filippi. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’ex professore ricorda che, prima delle dirette, agli insegnanti veniva chiesto di controllare le proprie reazioni davanti alle telecamere. E racconta anche un particolare relativo ai voti assegnati ai concorrenti: secondo la sua versione, alcuni giudizi sarebbero stati precedentemente suggeriti dalla conduttrice e successivamente i professori avrebbero dovuto motivarli in trasmissione.

Poi la dichiarazione più forte: «A metà stagione Maria aveva già individuato il vincitore»

Rossi Gastaldi ricorda anche Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione del talent: «Una vincitrice l’avevo trovata io. L’ho beccata io nel mucchio».

«Ad Amici quello che conta è il reality»

L’ex insegnante condivide inoltre alcune delle critiche espresse in passato da Luca Jurman sul funzionamento del programma.

Secondo Rossi Gastaldi, ad Amici «quello che conta è il reality» e il reality, a suo giudizio, «non è mai vero, è sempre indotto».

Una dinamica che, secondo l'attore e regista, sarebbe particolarmente incompatibile con l’insegnamento della recitazione. Imparare a recitare richiede infatti un percorso intimo e personale, difficile da conciliare con la presenza continua delle telecamere.

«La ricerca di sé stessi nel fare l’attore è un fatto talmente privato che, se viene filmato, ci prendiamo per pazzi», spiega.

La telefonata di Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Il suo ingresso ad Amici arrivò quasi per caso. A sceglierlo furono Maria De Filippi e Maurizio Costanzo.

Rossi Gastaldi racconta che fu la stessa conduttrice a telefonargli mentre si trovava in un bar per proporgli di entrare nel programma: «Il caffè mi andò di traverso».

L’esperienza sarebbe durata otto anni. E alla domanda sul perché sia rimasto così a lungo, la risposta è senza giri di parole: «Perché ero pagato bene».

I primi tre anni, racconta, furono molto divertenti, poi l’impegno cominciò a pesargli. Lasciare un meccanismo capace di assicurare una visibilità così forte, però, non era semplice.

«Dopo Amici non potevo più uscire di casa»

Proprio la popolarità rappresentò uno degli aspetti più difficili da gestire. Abituato al mondo del teatro, Rossi Gastaldi non aveva mai sperimentato una notorietà di quelle dimensioni.

Racconta di essersene accorto in un autogrill, quando venne circondato dai fan. Da quel momento anche una semplice passeggiata diventò complicata.

«Non uscivo più di casa», ricorda, parlando di biglietti da visita infilati nelle tasche e numeri di telefono lasciati nella cassetta della posta.

Una fama che non ha mai amato e che definisce una forma di «potere» televisivo estremamente negativa.

Il rapporto con Maria De Filippi

Nonostante le critiche al meccanismo del talent, Rossi Gastaldi conserva un buon ricordo del rapporto personale con Maria De Filippi, che definisce «bellissimo».

E riconosce alla conduttrice una grande capacità di costruire lo spettacolo televisivo, soprattutto nella fase del Serale: «Il Serale è spettacolare: Maria fa bene quelle cose».

Ciò che non ha mai apprezzato sono invece le liti e l’esasperazione della competizione.

Oggi Rossi Gastaldi non recita più a causa di problemi di salute e la recitazione, nel frattempo, è scomparsa dalle discipline di Amici. Ma a distanza di anni la sua esperienza nella scuola più famosa della televisione italiana continua a lasciargli un giudizio contrastante: da una parte il successo e la grande macchina dello spettacolo, dall’altra la convinzione che televisione e insegnamento del teatro siano due mondi difficili da conciliare.