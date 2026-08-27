Uomini e Donne, rivoluzione tra gli opinionisti: Tinì lascia, al suo posto un'amatissima ex vippona

Uomini e Donne è pronto a riaccendere i riflettori. Oggi, giovedì 27 agosto, è prevista la prima registrazione della nuova stagione del dating show condotto da Maria De Filippi, con le prime anticipazioni sui protagonisti del Trono Classico e del Trono Over.

Secondo quanto rivelato da Lorenzo Pugnaloni, il programma dovrebbe tornare in onda su Canale 5 lunedì 21 settembre, ma l'attenzione in queste ore non è concentrata soltanto su tronisti, dame e cavalieri. Una delle novità più importanti potrebbe infatti riguardare il parterre degli opinionisti.

Accanto agli ormai inseparabili Tina Cipollari e Gianni Sperti potrebbe arrivare Alessandra Mussolini. Sempre secondo le indiscrezioni diffuse da Pugnaloni, la vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip sarebbe pronta a entrare nello studio di Maria De Filippi prendendo il posto di Tinì Cansino.

Per il momento si tratta di un'indiscrezione, ma l'eventuale ingresso della Mussolini rappresenterebbe una novità significativa per gli equilibri del programma. Con il suo carattere diretto e la sua esperienza televisiva, potrebbe diventare una presenza particolarmente vivace nei confronti con i protagonisti del dating show.

Le prime registrazioni dovrebbero chiarire anche la composizione dei nuovi troni e soprattutto fornire indicazioni sul ritorno di alcuni dei volti più conosciuti del Trono Over. L'attesa, dunque, è quasi terminata: Uomini e Donne comincia oggi a costruire la stagione che accompagnerà il pubblico di Canale 5 a partire da settembre.