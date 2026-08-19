Grande Fratello Vip, tre nomi forti per il cast: trattative già in fase avanzata

Il Grande Fratello Vip comincia a prendere forma e, mentre prosegue il lavoro per definire il cast della nuova edizione, si moltiplicano le indiscrezioni sui personaggi pronti a varcare la porta rossa. Per ora non ci sono conferme ufficiali, ma nelle ultime ore sono emersi tre nomi che sembrerebbero avere qualcosa in più rispetto alle tante candidature circolate finora.

Si tratta di Elena Santarelli, Caterina Collovati e Gilles Rocca. A rilanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, secondo la quale sarebbero proprio questi i «tre nomi forti» attualmente al centro dell'attenzione degli autori.

Santarelli, Collovati e Rocca: trattative in corso

L'aspetto più interessante riguarda lo stato delle trattative. Secondo le indiscrezioni, infatti, i contatti con i tre possibili concorrenti sarebbero già in una fase avanzata.

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Il condizionale resta però d'obbligo: fino alla firma dei contratti e alla presentazione ufficiale del cast, nessuna partecipazione può essere considerata certa.

Per Elena Santarelli l'ingresso nella Casa rappresenterebbe un'esperienza televisiva particolare rispetto al percorso seguito finora. Caterina Collovati, opinionista e volto noto del piccolo schermo, potrebbe invece portare nel reality il suo carattere diretto, mentre Gilles Rocca conosce già bene il mondo dei programmi televisivi e dei reality.

Tre profili molto diversi tra loro che potrebbero offrire agli autori materiale interessante per le dinamiche della nuova edizione.

Possibili grandi ritorni nella Casa

Ma il toto-concorrenti non si ferma qui. Nelle ultime settimane sono circolati anche i nomi di alcuni protagonisti che il Grande Fratello Vip lo conoscono già molto bene.

Tra questi ci sarebbero Giulia Provvedi, Alex Belli e Valeria Marini. In particolare, l'eventuale ritorno di Belli e Marini potrebbe rappresentare una scelta precisa degli autori: recuperare alcuni personaggi che hanno segnato le precedenti edizioni e affiancarli a concorrenti alla prima esperienza nella Casa.

Una formula che darebbe al programma anche una componente nostalgica, puntando su volti immediatamente riconoscibili dal pubblico.

Occhi anche sui protagonisti di Temptation Island

Resta aperta anche la pista che conduce a Temptation Island. Alcuni protagonisti dell'ultima edizione avrebbero sostenuto dei provini, anche se al momento non risulterebbero scelte definitive.

Tra i personaggi finiti nel radar del reality sarebbe comparso anche Flavio Ubirti, ex tronista di Uomini e Donne ed ex tentatore.