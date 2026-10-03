Temptation Island, Soraya Sabetta ritrova l'amore? Lui è un ex volto di un noto reality

Soraya Sabetta volta definitivamente pagina dopo Cristian Mascolino e Dimitri Hristov? Proprio nel giorno della sua intervista a Verissimo, andata in onda oggi, sabato 3 ottobre, l’ex protagonista di Temptation Island torna al centro del gossip per una nuova indiscrezione sentimentale.

Nel salotto di Silvia Toffanin, Soraya ha ripercorso la tormentata fine della relazione con Cristian Mascolino, parlando anche dei tradimenti che avrebbe scoperto dopo l’esperienza nel reality e del difficile periodo attraversato in seguito alle numerose critiche ricevute sui social.

Spazio anche al rapporto con Dimitri Hristov, il tentatore al quale si era avvicinata durante Temptation Island. Soraya ha chiarito che Dimitri le è stato molto vicino in un momento particolarmente delicato della sua vita, ma che oggi quel capitolo è chiuso. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Soraya avvistata a Napoli con Stefano Modica

E proprio mentre Soraya raccontava in televisione il suo passato sentimentale, sono emerse nuove indiscrezioni sul suo presente. Nelle scorse ore, infatti, Soraya Sabetta sarebbe stata avvistata a Napoli in compagnia di Stefano Modica, volto già conosciuto dal pubblico televisivo per la sua partecipazione a Italia Shore.

La segnalazione è arrivata a Daria Restaino, che l'ha condivisa attraverso le sue storie Instagram. Un'utente le avrebbe inviato alcuni frame estratti da un video nei quali Soraya e Stefano appaiono insieme, segnalando la loro presenza nel capoluogo campano.

La segnalazione: «Si sono anche baciati»

Poco dopo sarebbe arrivata una seconda testimonianza, decisamente più particolareggiata.

Una persona, che ha chiesto di rimanere anonima, ha raccontato di avere incontrato Soraya e Stefano durante la notte a Napoli, intorno alle 2.30, sostenendo di avere anche delle fotografie dei due.

Secondo quanto riferito nella segnalazione, tra Soraya e Stefano ci sarebbe stato anche un bacio. La stessa fonte sostiene inoltre di avere assistito a un momento di tensione tra i due, apparentemente legato a una presunta gelosia di Stefano.

Si tratta, è bene sottolinearlo, di indiscrezioni e testimonianze social che al momento non risultano confermate dai diretti interessati.

Un nuovo capitolo sentimentale per Soraya?

L'avvistamento alimenta inevitabilmente le indiscrezioni secondo cui tra Soraya Sabetta e Stefano Modica potrebbe esserci qualcosa di più di una semplice amicizia. Anche altre ricostruzioni pubblicate nelle ultime ore riportano l'avvistamento napoletano e le voci su una possibile nuova frequentazione.

Per ora né Soraya né Stefano hanno ufficializzato un eventuale rapporto. La coincidenza temporale, però, incuriosisce: proprio oggi Soraya ha raccontato a Verissimo di avere ormai archiviato sia la lunga storia con Cristian sia la successiva frequentazione con Dimitri.

Che per l'ex protagonista di Temptation Island sia davvero arrivato il momento di voltare pagina anche in amore?