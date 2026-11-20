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Un mazzo di cento rose rosse e poche parole che sembrano annunciare un nuovo capitolo sentimentale. Sarah Esposito, tra le protagoniste più discusse di Temptation Island, ha condiviso su Instagram uno scatto che ha subito acceso la curiosità dei follower: accanto ai fiori, un biglietto dal tono inequivocabilmente romantico.

La dedica che accende i sospetti

A catturare l’attenzione è soprattutto il messaggio che accompagna il regalo. Una dedica che parla apertamente di un futuro da costruire insieme: «Cento rose per l’inizio della nostra vita insieme. Sei il mio pensiero più bello, grazie sbadata mia».

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La storia pubblicata dall’ex concorrente lascia intendere che nella sua vita sia arrivata una persona speciale. Sarah, però, non ha mostrato il volto del mittente né ne ha rivelato il nome. Per il momento, dunque, l’identità del presunto nuovo fidanzato resta un mistero.

Dalla rottura con Valerio alla nuova serenità

Il pubblico aveva conosciuto Sarah Esposito durante la sua partecipazione a Temptation Island insieme all’allora fidanzato Valerio Ciaffaroni. La coppia era approdata nel programma per affrontare una crisi legata, secondo quanto raccontato da Sarah, alla carenza di attenzioni nella relazione. Lei aveva anche ammesso di aver incontrato altri ragazzi, circostanza che aveva alimentato tensioni e discussioni.

Nel villaggio, Valerio Ciaffaroni si era avvicinato alla tentatrice Arianna Mecuri, con la quale aveva poi intrapreso una relazione. Mentre la nuova storia di Valerio era diventata pubblica, Sarah Esposito aveva preferito mantenere maggiore riservatezza sulla propria vita privata.

Chi è l’uomo delle cento rose?

La foto condivisa sui social sembra segnare un cambio di passo, ma non offre ancora elementi per capire chi sia il protagonista di questa nuova frequentazione. Nessuna presentazione ufficiale, almeno nel contenuto pubblicato, soltanto un gesto romantico e una frase che lascia immaginare progetti importanti.

Dopo le vicende televisive e la fine della storia con Valerio, per Sarah potrebbe dunque essere arrivato il momento di voltare pagina. Ai follower, per ora, non resta che attendere eventuali nuovi indizi.