Temptation Island, Gabriele Govoni ritrova l'amore dopo Sara Palumbieri: ecco chi è la nuova fidanzata

Gabriele Govoni, uno dei protagonisti più discussi dell’ultima edizione di Temptation Island, avrebbe ritrovato l’amore dopo la fine della relazione con Sara Palumbieri, con la quale aveva partecipato al reality show di Canale 5.

A distanza di alcuni mesi dalla rottura, l’ex concorrente sarebbe stato avvistato in compagnia della sua nuova fidanzata in un centro commerciale di Milano.

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La difficile esperienza a Temptation Island

Il percorso di Gabriele e Sara all’interno del programma condotto da Filippo Bisciglia era stato particolarmente turbolento, segnato da frequenti discussioni e forti scenate di gelosia.

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Durante il reality, Gabriele aveva persino oltrepassato i confini del proprio villaggio per raggiungere quello delle fidanzate, salvo poi tornare indietro e chiedere un falò di confronto anticipato.

Proprio durante il confronto finale, anche alla luce delle riflessioni di Filippo Bisciglia, Gabriele aveva deciso di interrompere la relazione con Sara, riconoscendo che il loro rapporto era diventato difficile da gestire.

Da quel momento i due hanno intrapreso strade separate, senza tornare insieme.

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Chi è Chiara, la nuova fidanzata di Gabriele Govoni

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Gabriele avrebbe iniziato una nuova relazione con una ragazza di nome Chiara. La giovane, che non appartiene al mondo dello spettacolo, ha 24 anni, è nata nel 2002 a Reggio Emilia e attualmente vive a Milano.

I due sarebbero stati avvistati insieme in un centro commerciale del capoluogo lombardo, dove, secondo le indiscrezioni, si sarebbero anche scambiati alcuni baci.

Anche Sara Palumbieri ha voltato pagina

Nel frattempo, anche Sara Palumbieri ha lasciato alle spalle la travagliata esperienza sentimentale vissuta con Gabriele. L’ex protagonista di Temptation Island ha recentemente raccontato la propria situazione sentimentale nel corso di un’intervista a Verissimo.

Per entrambi, dunque, sembra essersi definitivamente chiuso un capitolo che aveva attirato l’attenzione di migliaia di telespettatori.