Temptation Island, Francesca Coppola ritrova l'amore dopo Danilo D'Angelo: ecco chi è il nuovo fidanzato

Uno scatto pubblicato sui social mostra l’ex protagonista del reality sorridente e complice accanto a Graziano, amico di Sabrina Soussi

Francesca Coppola, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Temptation Island, sembra aver definitivamente voltato pagina dopo la fine della relazione con Danilo D’Angelo, con il quale aveva partecipato al reality.

La rottura con Danilo e il ritorno di fiamma con Giulia

Il percorso della coppia all’interno del programma era stato particolarmente travagliato, segnato da tensioni e reciproci avvicinamenti ad altri partecipanti. Francesca aveva mostrato interesse per uno dei tentatori, mentre Danilo si era avvicinato alla single Giulia Colacchi.

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Al termine dell’esperienza televisiva, Francesca e Danilo avevano deciso di concedersi una seconda possibilità. La riconciliazione, però, era durata soltanto poche settimane, fino alla rottura definitiva.

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Successivamente, Danilo aveva ripreso a frequentare Giulia, con la quale avrebbe intrapreso una relazione. Francesca, invece, era sembrata inizialmente ancora legata all’ex fidanzato, arrivando anche a uno scontro sui social con la Colacchi.

Francesca ritrova l’amore: chi è Graziano

Adesso anche Francesca Coppola sembra aver ritrovato la serenità sentimentale. Negli ultimi giorni, infatti, sono circolate indiscrezioni su una sua nuova frequentazione.

A far parlare del presunto nuovo fidanzato è stata la pagina Instagram IlGossipItalia, che ha pubblicato una fotografia in cui Francesca appare sorridente e complice accanto a un ragazzo di nome Graziano.

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Di lui si conosce ancora poco: non appartiene al mondo dello spettacolo e sarebbe un grande amico di Sabrina Soussi, comparendo spesso nei suoi video social.

Per il momento, dunque, Francesca sembra intenzionata a lasciarsi alle spalle le delusioni vissute durante e dopo Temptation Island, aprendosi a un nuovo capitolo della sua vita sentimentale.