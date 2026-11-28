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Sembra essere arrivata al capolinea la storia d’amore tra Danilo D’Angelo e Giulia Colacchi, protagonisti dell’ultima edizione di Temptation Island. Dopo settimane di indiscrezioni sulla loro relazione, entrambi hanno affidato ai social alcune riflessioni personali che lasciano intendere la fine del loro legame.

Danilo e il periodo difficile

Il primo a rompere il silenzio è stato Danilo: «Sto uscendo da un periodo tutt’altro che semplice, fatto di situazioni che probabilmente in pochi conoscono e che, prima o poi, avrò voglia di raccontare. Per adesso preferisco ritrovare la mia serenità. Alcune cose meritano di essere raccontate, ma al momento giusto».

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Giulia: «Mi sento rinata»

Anche Giulia Colacchi, ex tentatrice del reality, ha pubblicato due storie Instagram nelle quali ha espresso il desiderio di voltare pagina: «Mi sento libera, leggera, con una voglia nuova di vivere, divertirmi e investire energie in tutto ciò che mi fa crescere: lo studio, il lavoro, i miei progetti e, soprattutto, me stessa».

La giovane ha poi invitato chi attraversa un momento difficile a non sacrificare la propria serenità, concludendo: «Sono nata libera e voglio scegliere liberamente chi avere accanto. Non per necessità, ma per desiderio».

La replica di Danilo e il rumor su Basciano

In un’altra storia, Danilo D’Angelo ha usato toni più duri: «Tradire, mentire e continuare a fingere come se nulla fosse... ma ogni segreto ha una scadenza. Presto racconteremo tutto e ognuno avrà modo di conoscere la verità». Il messaggio non indica esplicitamente i destinatari delle accuse, né chiarisce a quali episodi si riferisca.

Intanto, nelle indiscrezioni sulla vicenda è comparso anche il nome di Alessandro Basciano, per un presunto avvistamento con Giulia a Nettuno. Il dj avrebbe successivamente smentito la voce attraverso Deianira Marzano.