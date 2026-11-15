Temptation Island, Danilo e Giulia di nuovo insieme? Gli indizi sul fulmineo ritorno di fiamma

Una serata al concerto di Gigi D’Alessio, un bacio immortalato e un dettaglio social che non è sfuggito ai fan

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Un bacio durante il concerto di Gigi D’Alessio a Roma riaccende i riflettori su Danilo D’Angelo e Giulia Colacchi. A pochi giorni dalle notizie sulla fine della loro frequentazione, una segnalazione condivisa da Lorenzo Pugnaloni sui social alimenta l’ipotesi di un riavvicinamento tra i due ex protagonisti di Temptation Island.

La segnalazione dal concerto di Gigi D’Alessio

Nelle storie Instagram di Lorenzo Pugnaloni compare il messaggio di una persona che racconta di aver visto Danilo al concerto del cantante napoletano, in compagnia di una ragazza non riconosciuta. La segnalazione recita: «Ciao Lorenzo. Stasera Danilo di TI a Roma al concerto di Gigi D’Alessio con una ragazza che non conosco (quindi non so se è una sua frequentazione già nota)».

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Le immagini diffuse nella storia mostrano un ragazzo indicato come Danilo vicino a una giovane donna, in un momento che sembra culminare in un bacio.

Anche Giulia era al concerto: l’indizio social

C’è però un dettaglio che cambia la lettura della segnalazione. Secondo quanto emerge dalle storie Instagram pubblicate da Giulia Colacchi, anche l’ex tentatrice si trovava al concerto di Gigi D’Alessio. La coincidenza rende plausibile che la ragazza ripresa accanto a Danilo sia proprio Giulia, e non una nuova conoscenza.

Dalla rottura social al possibile ritorno di fiamma

Il nuovo indizio arriva dopo giorni turbolenti. Nei giorni scorsi avevamo raccontato la rottura tra Danilo D’Angelo e Giulia Colacchi, annunciata da lei durante una diretta social e seguita da un botta e risposta su Instagram.

Tra le frasi condivise, Giulia aveva scritto: «Potete scegliere come apparire, ma non potete nascondere a lungo chi siete». Danilo aveva replicato: «Ma spero per te che non esca fuori chi sia tu». In seguito, lui aveva aggiunto: «Non eri confusa. Sapevi benissimo cosa facevi, semplicemente pensavi che non l’avrei mai scoperto!».

In quelle ore erano circolate anche indiscrezioni su un possibile riavvicinamento tra Danilo e la sua ex fidanzata Francesca Coppola, senza conferme. Ora, invece, l’attenzione torna su Giulia: la serata romana, infatti, potrebbe segnare un ritorno di fiamma immediato.