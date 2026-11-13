Uomini e Donne, anticipazioni 13 novembre: una coppia lascia il programma, Giorgia crolla in studio

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Nuova registrazione di Uomini e Donne oggi, venerdì 13 novembre 2026. Il dating show di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, è stato al centro di nuove dinamiche sia nel trono over sia nel trono classico. Secondo le anticipazioni pubblicate da Lollo Magazine, una coppia ha deciso di lasciare insieme il programma, mentre in studio non sono mancati confronti e momenti di forte emotività.

Trono over: Michela e Igor lasciano il programma

La novità più significativa riguarda Michela e Igor, che hanno scelto di uscire insieme dalla trasmissione. La dama ha scritto una lettera d’amore al cavaliere e gli ha fatto recapitare in studio un regalo particolarmente simbolico: le chiavi di casa sua.

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Per Margherita è arrivato un nuovo corteggiatore, che la dama ha deciso di conoscere meglio.

Fabio chiude con Gemma Galgani

Al centro delle anticipazioni anche Fabio, uscito in esterna con Roberta. Il cavaliere avrebbe inoltre deciso di interrompere la frequentazione con Gemma Galgani, spiegando di non riuscire più ad accettare alcuni suoi comportamenti nei suoi confronti.

Trono classico: Giorgia porta in esterna soltanto Alessandro

Nel trono classico, Giorgia Angeloni ha scelto di portare in esterna soltanto Alessandro, lasciando in attesa Raffaele, Simone e Lory. L’incontro con Alessandro sarebbe stato particolarmente coinvolgente: in studio ci si aspettava un bacio, che però non è arrivato.

Il momento di fragilità della tronista

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Durante la registrazione, Giorgia Angeloni avrebbe vissuto un momento di forte difficoltà emotiva, confidando di non piacersi fisicamente e di temere di non essere apprezzata neppure dai suoi corteggiatori.

A intervenire è stata Alessandra Mussolini, che ha cercato di rassicurarla sottolineando la sua forza personale e ricordando come la bellezza non sia l’unico elemento importante in una relazione. Anche Maria De Filippi è intervenuta, osservando che rassicurazioni sull’aspetto fisico possono non bastare e richiamando, senza alcuno stigma, la possibilità di rivolgersi a specialisti per affrontare simili difficoltà.