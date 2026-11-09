GF Vip, anticipazioni 9 novembre: Alex Belli torna nella Casa, scontri e una nuova eliminazione

La passione tra Megan Ria e Alessandro Varsi, le divisioni tra le donne e la sorpresa dei figli a Carmen Di Pietro

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Il Grande Fratello Vip torna lunedì 9 novembre su Canale 5. Nella sedicesima puntata sono previsti il ritorno di Alex Belli, confronti tra concorrenti e un'eliminazione al televoto. Ilary Blasi conduce con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Si preannuncia una serata ricca di confronti, sorprese e colpi di scena. Tra i momenti più attesi, il ritorno nella Casa di Alex Belli, le tensioni tra i concorrenti e gli sviluppi della relazione tra Megan Ria e Alessandro Varsi.

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Megan Ria e Alessandro Varsi, la coppia e i dubbi nella Casa

Dopo giorni di tenerezze e complicità, i riflettori si accenderanno sulla nuova coppia formata da Megan Ria e Alessandro Varsi. Il loro avvicinamento ha attirato l'attenzione degli altri inquilini, ma non tutti sembrano convinti della sincerità dei sentimenti.

Durante la diretta si cercherà di capire se tra i due stia nascendo una vera storia d'amore oppure se il loro legame nasconda una strategia di gioco.

Scontri e tensioni: la Casa è sempre più divisa

Uno dei confronti più accesi vedrà protagonisti Megan Ria e Andreas Müller. I due, accomunati dalla professione, hanno ormai raggiunto un punto di rottura dopo lo scontro dell'ultima puntata. Il gelo calato tra loro potrebbe lasciare spazio a nuove rivelazioni.

Anche il gruppo delle donne appare profondamente diviso. Da una parte Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro; dall'altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello.

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Le continue discussioni degli ultimi giorni saranno al centro di un confronto che potrebbe modificare gli equilibri della Casa.

Alex Belli e Marina La Rosa, il confronto dopo l'eliminazione

Grande attesa anche per il ritorno di Alex Belli, eliminato nel corso dell'ultima puntata. L'attore varcherà nuovamente la Porta Rossa per chiarire le ragioni del suo comportamento e affrontare Marina La Rosa, con la quale ha avuto diversi contrasti.

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Un faccia a faccia che promette scintille e potrebbe riaccendere vecchie polemiche.

Carmen Di Pietro, la sorpresa dei figli

Non mancheranno i momenti emozionanti. Carmen Di Pietro riceverà una sorpresa dai figli Alessandro e Carmelina, pronti a riabbracciare la madre.

Prima dell'incontro, però, dovrà affrontare un argomento piuttosto delicato: alcune multe e bollette rimaste da pagare. Una situazione che potrebbe regalare anche momenti di leggerezza e divertimento.

Televoto decisivo: chi sarà eliminato?

La puntata si concluderà con un'eliminazione destinata a incidere sugli equilibri del gioco.

A rischiare l'uscita definitiva dalla Casa sono Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini (clicca QUI per il risultato dei sondaggi).

Sarà il pubblico, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare il Grande Fratello Vip.