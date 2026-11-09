GF Vip, Piera e Roncaccia cercano intimità lontano dalle telecamere: «Speriamo non ci abbiano ripreso»

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Piera Meloni e Alessandro Roncaccia hanno trascorso una notte nella suite del GF Vip dopo un matrimonio simbolico. Nella Casa, i due concorrenti hanno raccontato di essersi appartati vicino al bagno, in un punto che ritenevano non ripreso.

I due concorrenti, che hanno preferito conoscersi gradualmente prima di scambiarsi il primo bacio, hanno trascorso una notte insieme nella suite del reality. Un’occasione speciale durante la quale avrebbero individuato uno spazio al riparo dalle telecamere, suscitando la curiosità degli altri inquilini.

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Il matrimonio simbolico e la notte in suite

Tutto è cominciato con un gioco organizzato dagli autori del programma, che hanno deciso di celebrare un matrimonio simbolico all’interno della Casa. La sorte ha designato come sposa Piera Meloni, che ha scelto Alessandro Roncaccia come marito e Megan Ria e Valeria Marini come damigelle. Dopo i festeggiamenti e la cerimonia, la coppia ha ricevuto in premio una notte nella suite. Tra coccole e momenti di complicità, i due hanno cercato un angolo più riservato, individuandolo nell’antibagno, dove ritenevano di poter sfuggire alle riprese.

Il racconto agli altri concorrenti

Al ritorno nella Casa, Alessandro Roncaccia ha raccontato l’accaduto a Giancarlo Danto e Federica Morello, spiegando: «Abbiamo scoperto una falla nel sistema, c’è un grande punto cieco».

Il concorrente ha precisato che, a suo parere, appartarsi in uno spazio non ripreso non rappresenterebbe necessariamente una violazione del regolamento. «Tu apri la porta, ma prima di entrare nel bagno vero e proprio c’è un punto dove non ti vede nessuno», ha aggiunto, lasciando intendere che proprio lì avrebbe trascorso alcuni momenti di intimità con Piera. Anche Piera Meloni, confidandosi con Megan Ria, ha fatto riferimento a quanto accaduto, manifestando una certa preoccupazione per eventuali immagini: «Siamo andati vicino al bagno, ma speriamo non esca nulla…».

Resta dunque la curiosità su quanto sia realmente successo lontano dagli occhi degli spettatori.

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