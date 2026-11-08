GF Vip, passione rovente tra Megan e Varsi: la velenosa frecciata di Carlotta Cocina

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Un bacio che accende la passione nella Casa del Grande Fratello Vip e scatena una raffica di commenti fuori dal reality. Protagonisti Megan Ria e Alessandro Varsi, sempre più vicini dopo settimane di sguardi complici e tenerezze. Ma a far discutere non è soltanto la nascita di questa nuova intesa sentimentale: a movimentare il gossip ci ha pensato Carlotta Cocina, ex fidanzata di Varsi, che sui social ha riservato alla coppia una frecciata tutt’altro che tenera.

Dalle tenerezze in suite al primo bacio

Il feeling tra i due concorrenti era evidente già da diverse settimane, ma è stata la notte trascorsa in suite a segnare una svolta. Da quel momento Megan Ria e Alessandro Varsi hanno iniziato a mostrarsi più vicini, scambiandosi tenerezze anche davanti agli altri concorrenti. Nelle ultime ore è arrivato anche un bacio davanti alle telecamere.

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La loro intesa ha diviso il pubblico: c’è chi crede alla sincerità del sentimento e chi, invece, sospetta che il rapporto possa essere una strategia in vista della fase finale del reality.

La frecciata dell’ex Carlotta Cocina

A commentare il nuovo legame sono intervenute anche due ex protagoniste di Too Hot to Handle, il reality di Netflix che ha fatto conoscere Alessandro Varsi al grande pubblico.

La prima è Carlotta Cocina, che proprio durante quel programma aveva iniziato una relazione con Varsi, proseguita per un periodo anche dopo la fine delle riprese. Di fronte al video del bacio tra l’ex fidanzato e Megan Ria, Carlotta Cocina ha pubblicato un commento decisamente tagliente:

«Immagina qualcuno che mangia oro e finisce per fingere di mangiare merda».

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Anche Ibiza Altea commenta il video

Alla discussione si è aggiunta Ibiza Altea, amica di Carlotta Cocina ed ex fidanzata di Daniele Iaià. La sua reazione è stata più breve, ma non meno sarcastica: «lol».

Un commento che sembra esprimere ironia nei confronti del nuovo avvicinamento. Intanto, nella Casa, il rapporto tra Megan Ria e Alessandro Varsi continua ad attirare l’attenzione degli spettatori, proprio mentre il programma si avvicina alle battute finali.