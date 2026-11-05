GF Vip, cosa ha combinato Roncaccia a Italia Shore 4? «Più relazioni contemporaneamente». Come reagirà Piera?

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Le vicende sentimentali di Alessandro Roncaccia continuano a far discutere, anche al di fuori della Casa del Grande Fratello Vip. Mentre il suo rapporto con Piera Meloni è seguito dal pubblico, nuove indiscrezioni riguardano la partecipazione del concorrente alla quarta stagione di Italia Shore.

A parlarne è stato Gianluca Costantino, ex protagonista di Uomini e Donne, intervenuto a CasaLollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni.

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Costantino: «Più relazioni contemporaneamente»

Secondo il racconto di Gianluca Costantino, Alessandro Roncaccia avrebbe mantenuto, anche durante le registrazioni della nuova stagione, un atteggiamento disinvolto nelle frequentazioni sentimentali.

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«So che si è comportato come nelle stagioni precedenti, con più relazioni contemporaneamente», ha dichiarato Costantino.

Roncaccia ha già partecipato a due stagioni di Italia Shore, facendosi notare per flirt e frequentazioni con diverse protagoniste, tra cui Swamy, Gaia, Sara e Greta Amenta. Con quest’ultima avrebbe vissuto una relazione più duratura. Anche nella Casa del GF Vip il suo carattere non è passato inosservato: durante un confronto, Alex Belli lo aveva definito «una macchina da guerra».

La frase su Piera Meloni e le possibili reazioni

Ad attirare particolarmente l’attenzione è stata però un’altra dichiarazione di Gianluca Costantino, riferita indirettamente a Piera Meloni: «Piera tutelerà il suo lavoro». Una frase rimasta senza ulteriori spiegazioni, che ha alimentato interrogativi su quanto potrebbe emergere da Italia Shore.

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Resta da capire se le indiscrezioni troveranno conferma e, soprattutto, quale potrebbe essere la reazione di Piera Meloni qualora venisse a conoscenza di nuove immagini o dettagli sulle frequentazioni di Alessandro Roncaccia precedenti al suo ingresso nel reality Mediaset.

Non è escluso che eventuali filmati possano diventare materia di confronto all’interno della Casa. Per il momento, tuttavia, si tratta soltanto di un’ipotesi: saranno le prossime puntate e gli eventuali chiarimenti dei diretti interessati a fare luce sulla vicenda.