GF Vip, chi è il concorrente a rischio eliminazione: il risultato dei sondaggi

Si avvicina un nuovo verdetto al Grande Fratello Vip. Questa sera Ilary Blasi chiuderà il televoto che determinerà il concorrente destinato a finire a rischio eliminazione. In nomination ci sono Alex Belli, Marina La Rosa, Alessandro Roncaccia e Valeria Marini. Il meno votato sarà candidato all’uscita dalla Casa, prevista per venerdì 30 ottobre.

Il sondaggio: Marina La Rosa prima, Valeria Marini ultima

Secondo il sondaggio di Forum Free, Marina La Rosa è in testa con il 35,46% delle preferenze, seguita da Alex Belli al 31,73%. Più distanziato Alessandro Roncaccia, che raccoglie il 20,96%, mentre Valeria Marini chiude la classifica con l’11,85%.

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Se il televoto ufficiale confermasse questa tendenza, sarebbe proprio Valeria Marini a diventare la prossima candidata all’eliminazione.

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Valeria Marini perde terreno nei consensi

La showgirl, protagonista nelle scorse settimane di momenti divertenti e molto commentati sui social, sembra attraversare una fase più complicata. A incidere sul gradimento potrebbero essere state le tensioni seguite alla caduta con Carmen Di Pietro e le polemiche con Giulia Provvedi, che aveva riso dell’episodio. Resta da vedere se questa flessione si rifletterà anche nel voto del pubblico televisivo.

Le nomination dopo le tensioni nella Casa

Le nomination di venerdì scorso si sono svolte prevalentemente in modo palese nella mystery room. Alex Belli ha indicato Alessandro Roncaccia dopo il loro acceso confronto; Roncaccia ha ricambiato il voto. Federica Morello ha nominato Marina La Rosa, giudicandola egoista.

Valeria Marini ha votato Marina La Rosa, auspicando un chiarimento: “Spero che con questo gesto tu rifletta e che ci sia la possibilità di parlare”. Piera Meloni ha scelto Alex Belli, mentre Andreas Müller ha nominato Alessandro Roncaccia, spiegando: “Mi ha detto, ‘tu hai dei problemi’ e non mi è piaciuto”.

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Carmen Di Pietro ha indicato Valeria Marini, accusandola di un atteggiamento opportunista e poco sincero. Alessandro Varsi ha votato Alex Belli per lo scontro con Roncaccia. Marina La Rosa ha ricambiato la nomination di Valeria Marini con un secco: “Come vedi ricambio”.

Gli altri voti e le nomination degli immuni

Guendalina Tavassi ha nominato Megan Ria, contestandole la vicenda dei biscotti mangiati e inizialmente negati. Megan Ria e Jonathan Kashanian hanno invece scelto Marina La Rosa: secondo Megan, la concorrente si sarebbe chiusa nel ruolo della cattiva, mostrando poco altro di sé.

Gli immuni Giulia Provvedi e Giancarlo Danto hanno votato in confessionale. La prima ha nominato Alex Belli, ritenendolo aggressivo nei suoi confronti e verso Alessandro Roncaccia. Danto ha scelto Marina La Rosa, motivando così: “Ha scelto di interpretare il ruolo del personaggio cattivo, poi non mi è piaciuto come si è comportata nel momento della spesa settimanale e quindi la nomino”.

Ora l’attenzione è tutta sul televoto: il sondaggio indica una tendenza netta, ma soltanto il verdetto ufficiale stabilirà chi finirà a rischio eliminazione.