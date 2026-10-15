Temptation Island, Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sono lasciati (di nuovo): il retroscena sulla rottura

La loro è una delle storie d'amore più tormentate e seguite dal pubblico di Temptation Island. Tra separazioni, riavvicinamenti, delusioni e nuovi inizi, Francesca Sorrentino e Manuel Maura hanno fatto parlare di sé ben oltre la loro partecipazione al reality dei sentimenti di Canale 5. Adesso, però, potrebbe essere arrivato un altro capitolo doloroso della loro relazione. Secondo un'indiscrezione diffusa dall'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, Francesca Sorrentino e Manuel Maura si sarebbero lasciati nuovamente.

Temptation Island 2023, l'inizio di una storia tormentata

Il pubblico ha conosciuto Francesca Sorrentino e Manuel Maura nell'edizione 2023 di Temptation Island, condotta da Filippo Bisciglia. I due erano fidanzati da circa due anni e mezzo, ma il loro rapporto attraversava già una crisi profonda. A chiedere di partecipare al programma era stata Francesca, stanca delle continue indecisioni del compagno. Manuel, infatti, aveva più volte interrotto la relazione per poi tornare sui suoi passi, provocando grande sofferenza nella ragazza, desiderosa di costruire un rapporto stabile. Durante il percorso nel villaggio delle tentazioni, Francesca aveva preso progressivamente coscienza delle difficoltà della loro storia e, al falò di confronto finale, i due avevano deciso di uscire separati dal programma.

Il ritorno di fiamma e la nuova separazione

Quella rottura, tuttavia, non aveva rappresentato la fine definitiva della loro storia. Dopo alcuni mesi, infatti, Francesca Sorrentino e Manuel Maura si erano riavvicinati, decidendo di concedersi un'altra possibilità. Un ritorno di fiamma che aveva sorpreso molti telespettatori, soprattutto dopo le parole pronunciate dalla giovane durante il reality. La coppia aveva provato a ricostruire il rapporto lontano dalle telecamere, condividendo sui social alcuni momenti di serenità. Ma le difficoltà non erano del tutto scomparse e, successivamente, era arrivata una nuova separazione. TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

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Francesca a Uomini e Donne, poi il riavvicinamento con Manuel

Un'altra svolta era arrivata quando Francesca Sorrentino aveva deciso di partecipare a Uomini e Donne come tronista, nella stagione 2024-2025. La scelta di intraprendere un nuovo percorso sentimentale televisivo sembrava confermare la conclusione della relazione con Manuel. L'esperienza nel dating show di Maria De Filippi, però, non aveva avuto l'epilogo sperato. Francesca aveva scelto Gianluca Costantino, ma la loro frequentazione era terminata dopo poco tempo. Nonostante le numerose incomprensioni del passato, Francesca Sorrentino e Manuel Maura avevano finito per ritrovarsi ancora una volta, alimentando le speranze dei fan, convinti che i due avessero finalmente trovato un equilibrio dopo anni di separazioni e riconciliazioni.

Lorenzo Pugnaloni rivela: «La relazione sarebbe nuovamente terminata»

Negli ultimi tempi, tuttavia, qualcosa sembrerebbe essere cambiato. L'ultimo contenuto di coppia pubblicato sui social risalirebbe a circa due mesi fa, un'assenza che non è passata inosservata agli occhi dei follower. A rilanciare l'ipotesi della rottura è stato Lorenzo Pugnaloni, secondo il quale Francesca e Manuel avrebbero deciso di separarsi ancora una volta nelle ultime settimane.

«Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra testata, al momento la loro relazione sarebbe nuovamente terminata. Resta da capire se Francesca e Manuel decideranno di intervenire pubblicamente per chiarire la situazione oppure se preferiranno mantenere il riserbo. Per ora, l'indiscrezione è quella di una nuova separazione. E, dopo tanti tentativi di ricominciare, soltanto il tempo potrà dire se questa volta si tratti davvero della parola fine».

Al momento né Francesca Sorrentino né Manuel Maura hanno confermato pubblicamente la presunta rottura. L'indiscrezione, dunque, resta tale, in attesa di eventuali dichiarazioni dei protagonisti. La loro storia ha già attraversato numerose crisi, alcune delle quali sembravano impossibili da superare. Eppure, ogni volta, i due avevano trovato il modo di riavvicinarsi. Questa volta sarà davvero finita oppure assisteremo all'ennesimo ritorno di fiamma? Soltanto il tempo potrà dire se la loro travagliata relazione sia definitivamente arrivata al capolinea.