Francesca Sorrentino, sfogo dopo l'ennesima rottura con Manuel Maura: scintille con Gianluca Costantino

Tra delusioni sentimentali e accuse di visibilità, l’ex tronista rompe il silenzio e difende le proprie scelte di cuore

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Sembra essere arrivata nuovamente al capolinea la storia d’amore tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura, coppia conosciuta dal pubblico televisivo grazie alla partecipazione a Temptation Island. Dopo i precedenti tira e molla, tra i due sarebbe calato ancora una volta il sipario. A far discutere sono soprattutto alcune parole pubblicate sui social dall’ex tronista di Uomini e Donne, interpretate da molti come una frecciata all’ex compagno.

Lo sfogo di Francesca Sorrentino sui social

Nelle scorse ore Francesca Sorrentino ha condiviso una storia Instagram dal tono particolarmente amaro, lasciando trasparire tutta la sua delusione: «Non so se è peggio io che corro disperata dalla terapeuta a raccontarle di come mi sono fatta usare e gettare a piacimento di chi pensavo mi volesse bene senza accorgermene o chi paga un servizio e scrive #invitedby».

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Parole che sembrano alludere alla fine della relazione con Manuel Maura, anche se nel messaggio non viene fatto esplicitamente il suo nome.

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Le accuse di Gianluca Costantino e la dura replica

Ad alimentare le polemiche sono state anche le dichiarazioni di Gianluca Costantino, che durante un intervento a Casa Lollo ha commentato la presunta rottura, sostenendo di aver previsto quanto accaduto: «Io credo che tra i due, una delle due persone sia un po’ più vera e reale a livello sentimentale, ma non è un sentimento sano, e l’altra parte invece ha fatto tutto per interessi a livello visibilità, mi dispiace».

Un giudizio che ha provocato l’immediata reazione di Francesca Sorrentino, decisa a respingere ogni insinuazione: «Sinceramente trovo abbastanza curioso che, a distanza di 2 anni, ci sia ancora chi senta il bisogno di parlare di me e delle mie scelte sentimentali. Attribuire un mio ritorno di fiamma alla ricerca di visibilità fa quasi sorridere, considerando che quella relazione mi ha portato molte più critiche e giudizi che benefici».

L’ex tronista ha quindi ribadito di aver sempre seguito i propri sentimenti, anche a costo di esporsi alle critiche, riservando un’ultima stoccata a Gianluca Costantino: «E forse, prima di interrogarsi su chi abbia fatto determinate scelte per visibilità, sarebbe opportuno chiedersi chi, ancora oggi, senta il bisogno di parlare degli altri per ottenerne un po’».