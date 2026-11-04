Uomini e Donne, Martina Calabrò torna per Giacomo Vacalebre: la reazione pungente di Elisa Leonardi

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Proseguono le conoscenze di Giacomo Vacalebre, attuale tronista di Uomini e Donne. Da diverse settimane il giovane siede sulla celebre poltrona rossa del dating show condotto da Maria De Filippi, nella speranza di trovare l’amore.

Il ritorno di Martina Calabrò in studio

Nell’ultima puntata, Giacomo Vacalebre ha chiesto di far entrare Martina Calabrò, già nota al pubblico per il suo precedente percorso come corteggiatrice di Ciro Solimeno, che aveva poi lasciato il programma insieme a Elisa Leonardi.

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Martina Calabrò è tornata in studio senza conoscere il motivo della convocazione. È stato il tronista a spiegarle di essere rimasto colpito dalla sua spontaneità e di voler approfondire la conoscenza.

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«Io non ho guardato tanto il tuo percorso, ma mi sono arrivati tanti video e, a parte l’aspetto estetico, ho visto che hai messo molto il cuore e non è una cosa da tutti, soprattutto qua, e mi è piaciuta la tua genuinità. Mi farebbe piacere poterti conoscere, non so come sei messa. Mi piacerebbe uscire una volta per conoscerti caratterialmente».

La risposta di Martina: «La voglia di innamorarmi ce l’ho»

La giovane ha accolto la proposta con sincerità, precisando che il tronista non corrisponde pienamente al suo ideale estetico, ma che questo non rappresenta un ostacolo a una possibile conoscenza.

«Non sono fidanzata, sono sincera come lo sono sempre stata nel percorso precedente: esteticamente sei un bellissimo ragazzo, non sei il mio prototipo. Sicuramente non mi baso solo sull’aspetto estetico e non mi privo della possibilità di conoscere una persona, vado oltre all’aspetto estetico. Non so quello che sarà, la voglia di mettermi in gioco e innamorarmi ce l’ho e ce l’ho avuta. A primo impatto, guardando solo il lato estetico, direi ni, non è un brutto ragazzo, non lo penso. Se avessi guardato solo quello avrei detto grazie, ciao. La risposta è sì, va bene».

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Martina Calabrò ha quindi accettato di mettersi nuovamente in gioco, lasciando aperta la possibilità di un percorso con Giacomo Vacalebre.

La storia Instagram di Elisa Leonardi fa discutere

Il ritorno della corteggiatrice ha diviso il pubblico: c’è chi si è detto contento di rivederla nel programma e chi, invece, ha criticato la sua decisione.

A richiamare l’attenzione è stata anche una storia Instagram pubblicata da Elisa Leonardi, ex rivale di Martina Calabrò. La frase «Io invece ho mal di pancia» è stata interpretata da alcuni utenti come una possibile frecciatina, forse collegata alle parole di Martina sulla voglia di innamorarsi.

Non è però certo che il messaggio fosse rivolto proprio all’ex corteggiatrice. Intanto, il nuovo incontro tra Giacomo Vacalebre e Martina Calabrò promette di alimentare il dibattito tra gli appassionati di Uomini e Donne.