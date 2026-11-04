Sabrina Soussi attacca le corteggiatrici di Giovanni a Uomini e Donne: «Nessuna è davvero interessata a lui»

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Le parole di Sabrina Soussi su Giovanni Grazioso continuano a far discutere. Dopo l’intervista rilasciata sabato 31 ottobre a Verissimo, nella quale ha espresso dubbi sul percorso dell’ex fidanzato come tronista di Uomini e Donne, l’ex protagonista di Temptation Island è tornata al centro dell’attenzione per un commento social ripreso da Deianira Marzano.

A Verissimo i dubbi sul trono dell’ex

Ospite di Silvia Toffanin, Sabrina Soussi ha spiegato di seguire almeno in parte il percorso televisivo di Giovanni Grazioso, ma di non ritenerlo ancora pronto a cercare una nuova relazione davanti alle telecamere. A suo giudizio, il legame con il passato potrebbe non essere del tutto superato.

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«Lo seguo, ma non sono gelosa. Secondo me lui non è pronto per fare questo percorso. Non voglio essere presuntuosa, ma credo che provi ancora qualcosa per me».

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Sabrina ha inoltre raccontato di essere single e di emozionarsi ancora, talvolta, ricordando i momenti felici vissuti con Giovanni. Parole che hanno riaperto il confronto sul rapporto tra i due e sul significato del nuovo percorso televisivo del tronista.

Il commento di Sabrina sulle corteggiatrici

A far discutere ora è soprattutto un intervento social di Sabrina Soussi e ripubblicato in una storia Instagram di Deianira Marzano. Nel messaggio Sabrina prende le difese di Giovanni e critica l’atteggiamento di alcune ragazze presenti nel programma, sostenendo che non sarebbero realmente interessate a lui.

«Ma fatti una risata che suscettibile… queste ragazze cercano sempre il pelo nell’uovo perché la verità è che nessuna è davvero interessata a Giovanni ma stanno lì visibilmente solo per le telecamere».

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Il commento cita anche il caso di una ragazza che, secondo la ricostruzione di Sabrina, si sarebbe offesa quando Giovanni le aveva chiesto se fosse disposta a lavorare con lui al carrettino. L’ex fidanzata considera la reazione eccessiva e invita a non trasformare ogni battuta o domanda in un motivo di scontro.

«Offendetevi per cose concrete non per cavolate, Giovanni è questo, accettatelo così com’è».