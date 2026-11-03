Uomini e Donne, Roberto Priolo volta pagina dopo Agnese? Spunta un flirt con un'ex dama

Foto dagli stessi luoghi e scambi di like alimentano le indiscrezioni su una possibile intesa tra due protagonisti del Trono Over

Pubblicità

Roberto Priolo, uno dei protagonisti dell’ultima stagione di Uomini e Donne, torna al centro del gossip. Dopo la fine della relazione con Agnese De Pasquale, alcuni movimenti sui social hanno acceso la curiosità dei fan del programma di Maria De Filippi, alimentando le indiscrezioni su un possibile avvicinamento a un’altra ex dama del Trono Over.

Il cavaliere aveva iniziato la sua esperienza nel dating show conoscendo diverse donne, senza riuscire inizialmente a costruire un rapporto importante. La svolta era arrivata con Agnese De Pasquale, reduce dalla turbolenta frequentazione con Federico Mastrostefano.

Pubblicità

Pubblicità

Tra i due era nata una forte attrazione, culminata in appassionati baci durante i balli al centro dello studio. La coppia aveva poi deciso di lasciare insieme il programma, arrivando persino a parlare di matrimonio.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

L’idillio, tuttavia, non è durato a lungo. All’inizio della nuova stagione, Roberto Priolo e Agnese De Pasquale hanno annunciato la separazione, spiegando di aver attraversato diverse crisi durante l’estate a causa di profonde incompatibilità caratteriali.

Roberto Priolo confessa: «Provo ancora dei sentimenti»

Nonostante la rottura, nelle ultime settimane Roberto Priolo era tornato a parlare della sua ex compagna, lasciando intendere che i sentimenti non fossero del tutto svaniti.

«Sarebbe surreale il contrario, dopo tutto quello che c’è stato e quanto ho investito in questo amore. Ma la mancanza non è debolezza: è la misura esatta del valore che ho dato a questo sentimento. Certi amori non svaniscono in quattro quattr’otto. Non funziona così. Almeno non io», aveva dichiarato.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

Parole che avevano riacceso le speranze dei telespettatori più affezionati alla coppia, facendo immaginare un possibile ritorno di fiamma.

Gli indizi social e l’avvicinamento ad Annamaria

A movimentare ulteriormente il gossip sono arrivati alcuni segnali social che coinvolgerebbero Roberto Priolo e Annamaria, ex dama del Trono Over.

Pubblicità

Secondo quanto riportato anche dalla pagina Opinionista Social, i due avrebbero pubblicato alcune storie Instagram mostrando scorci apparentemente identici, circostanza che ha fatto ipotizzare una loro presenza nello stesso luogo.

A incuriosire gli utenti sarebbero stati anche diversi like scambiati sui rispettivi profili. Indizi che, tuttavia, non rappresentano una conferma dell’esistenza di una relazione sentimentale.

Chi è Annamaria, l’ex dama del Trono Over

Annamaria non è un volto sconosciuto al pubblico di Uomini e Donne. Nella scorsa stagione era stata protagonista di alcuni confronti al centro dello studio, soprattutto per la frequentazione con Alessio Pili Stella.

Tra i due c’erano stati un’uscita alle terme e un bacio, ma la conoscenza si era successivamente interrotta tra incomprensioni e polemiche.

In seguito, la dama aveva intrapreso anche una breve frequentazione con Federico Mastrostefano, senza che il rapporto si trasformasse in una storia stabile.

Nuovo amore o semplice amicizia?

Per il momento, né Roberto Priolo né Annamaria hanno confermato pubblicamente un eventuale coinvolgimento sentimentale. Resta quindi aperta la domanda che incuriosisce i fan del dating show: tra i due sta nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia oppure si tratta soltanto di coincidenze interpretate dai social?

Solo i prossimi sviluppi potranno chiarire se gli indizi nascondano davvero un nuovo flirt.