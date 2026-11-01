Uomini e Donne, Roberto rompe il silenzio su Agnese De Pasquale: «L'ho risentita. Certi amori non svaniscono»

Dopo la fine della relazione e i progetti di matrimonio sfumati, l’ex cavaliere si confessa sui social e non esclude una seconda possibilità

Pubblicità

La storia d’amore tra Roberto Priolo e Agnese De Pasquale è arrivata al capolinea, ma i sentimenti dell’ex cavaliere di Uomini e Donne sembrano tutt’altro che svaniti. Dopo la rottura con l’ex dama, conosciuta nel dating show di Maria De Filippi, Roberto è tornato a parlare della loro relazione, rispondendo sui social alle domande dei follower.

Le sue dichiarazioni hanno riacceso le speranze di chi aveva seguito con entusiasmo il percorso della coppia. Roberto ha infatti ammesso di sentire ancora la mancanza di Agnese e ha rivelato di averla risentita dopo la separazione. Un contatto che, tuttavia, non significa necessariamente un ritorno di fiamma.

Pubblicità

Pubblicità

Dalla storia d’amore ai progetti di matrimonio: cosa è successo

La relazione tra Roberto Priolo e Agnese De Pasquale aveva appassionato il pubblico di Uomini e Donne. Dopo aver lasciato insieme il programma, i due avevano iniziato a costruire un futuro lontano dalle telecamere, arrivando a parlare anche di matrimonio e di una vita condivisa.

TORRESETTE AI Hai domande su questa notizia? Chiedi a TorreSette AI e scopri di più. Riassumi in 30 secondi Approfondisci Notizie correlate

Progetti importanti che, però, non si sono concretizzati. Con il passare del tempo sono emerse difficoltà che hanno portato alla fine della relazione, lasciando amareggiati molti sostenitori della coppia.

A giudicare dalle recenti dichiarazioni, Roberto non sembra aver superato completamente la separazione e non nasconde il valore che quella storia continua ad avere per lui.

Roberto Priolo e la seconda possibilità: «Da soli non si può fare»

Rispondendo alla domanda di un follower sulla possibilità di concedere una seconda occasione a un amore finito, Roberto Priolo ha espresso una posizione molto chiara.

G

Il gossip e la TV che segui, prima degli altri Scegli TorreSette come fonte preferita su Google. Bastano due tap: si apre Google, tocchi TorreSette e confermi.

«Una seconda possibilità si dà se c’è reciprocità, se entrambi hanno il coraggio di sedersi e affrontare le cose. C’è chi sceglie la via più semplice, che è quella di scappare, e chi invece ha la maturità per crederci fino in fondo. Ma da soli non si può fare».

Parole che lasciano trasparire una certa amarezza e che qualcuno potrebbe interpretare come una frecciatina nei confronti di Agnese De Pasquale, anche se l’ex cavaliere non ha fatto esplicitamente il suo nome in riferimento a questo comportamento.

Pubblicità

Il messaggio, comunque, è evidente: per ricostruire una relazione non basta che uno dei due sia ancora innamorato, ma occorre la volontà di entrambi di affrontare le difficoltà.

Roberto e Agnese si sono risentiti dopo la rottura

Tra le rivelazioni che hanno maggiormente incuriosito i follower c’è anche la conferma di un nuovo contatto tra i due ex protagonisti del programma.

Roberto Priolo ha ammesso di aver risentito Agnese De Pasquale, senza però raccontare i dettagli della conversazione.

Non è chiaro se si sia trattato di un semplice chiarimento oppure di un tentativo di riavvicinamento. Quel che è certo è che, almeno sul piano della comunicazione, i rapporti tra i due non sembrano essersi interrotti definitivamente.

Per i sostenitori della coppia si tratta di un dettaglio che alimenta le speranze, anche se al momento non ci sono conferme di una riconciliazione.

«La mancanza non è debolezza»: la confessione dell’ex cavaliere

Particolarmente significativa anche la risposta di Roberto Priolo a chi gli ha chiesto se sentisse ancora la mancanza di Agnese De Pasquale.

Pubblicità

L’ex cavaliere non ha cercato di nascondere la nostalgia per la donna con cui aveva immaginato un futuro: «La mancanza non è debolezza, perché è la misura esatta del valore che ho dato a questo sentimento».

Una dichiarazione che racconta quanto la relazione abbia rappresentato per lui e quanto sia difficile archiviare una storia nella quale aveva investito emozioni e progetti.

Roberto è ancora innamorato di Agnese? La risposta che sorprende i fan

Ma è soprattutto una frase pronunciata dall’ex cavaliere ad aver riacceso l’attenzione del pubblico. Alla domanda sui sentimenti che prova ancora per Agnese De Pasquale, Roberto Priolo ha risposto: «Certi amori non svaniscono in quattro e quattr’otto. Non funziona così. Almeno non per me».

Parole che sembrano confermare come il sentimento nei confronti dell’ex compagna sia ancora presente. Roberto, tuttavia, non ha dichiarato esplicitamente di voler tornare insieme ad Agnese. Ha piuttosto sottolineato come la fine di una relazione non coincida necessariamente con la scomparsa dell’amore.

Ritorno di fiamma a Uomini e Donne? Il futuro resta incerto

Le dichiarazioni di Roberto Priolo lasciano aperti diversi interrogativi sul futuro della sua storia con Agnese De Pasquale. Da una parte ci sono la nostalgia, i sentimenti ancora vivi e la conferma di un contatto dopo la rottura. Dall’altra, però, manca un elemento fondamentale: la volontà di entrambi di ricominciare.

Per il momento, inoltre, non è arrivata una nuova dichiarazione di Agnese in risposta alle parole dell’ex compagno. Roberto non sembra aver dimenticato Agnese, ma questo non basta per parlare di un ritorno di fiamma. Resta quindi da capire se il recente contatto possa rappresentare l’inizio di un riavvicinamento oppure soltanto un modo per fare definitivamente chiarezza su una storia importante.

Una cosa è certa: per l’ex cavaliere di Uomini e Donne, i sentimenti non si cancellano dall’oggi al domani.