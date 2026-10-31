Uomini e Donne, nuova segnalazione su Giovanni Grazioso: «Mi scrisse mentre stava con Sabrina»

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Nuove ombre sul percorso di Giovanni Grazioso a Uomini e Donne. Dopo le discussioni legate a Sara Mastroianni, un’altra ragazza ha raccontato di essere stata contattata dal tronista quando lui era ancora fidanzato con Sabrina Soussi, con la quale avrebbe successivamente partecipato a Temptation Island.

La testimonianza è stata resa pubblica durante la puntata di Casa Lollo andata in onda mercoledì 28 ottobre. Al centro della vicenda c’è un messaggio che Giovanni avrebbe inviato alla ragazza il 12 novembre 2025, accompagnato da una richiesta di contatto sui social.

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Il messaggio di Giovanni alla ragazza

«Appena mi accetti la richiesta, ti faccio vedere una cosa». Sarebbero queste le parole scritte da Giovanni Grazioso alla giovane, che ha deciso di raccontare l’episodio alla redazione di LolloMagazine.

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La ragazza ha spiegato di non aver mai risposto, perché aveva interpretato il messaggio come un tentativo di approccio. A sostegno del suo racconto avrebbe anche fornito uno screenshot della conversazione.

Secondo quanto emerso durante la trasmissione, Giovanni avrebbe già avuto modo di spiegare quell’episodio, sostenendo che voleva mostrarle semplicemente la fotografia di un amico. Una spiegazione che non avrebbe convinto la giovane.

La segnalazione arrivata anche a Sabrina Soussi

La vicenda non sarebbe del tutto nuova per Sabrina Soussi. La ragazza ha infatti raccontato di averla contattata il 25 agosto, dopo aver seguito il percorso della coppia a Temptation Island.

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L’intenzione era informarla del messaggio ricevuto da Giovanni durante la loro relazione. Sabrina, del resto, aveva già fatto riferimento, negli speciali successivi al reality, ad alcuni contatti che l’ex fidanzato avrebbe avuto con altre ragazze.

La giovane che si è rivolta a Casa Lollo sostiene di essere proprio la persona coinvolta in uno degli episodi di cui Sabrina aveva parlato pubblicamente.

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Le polemiche su Sara Mastroianni

La nuova segnalazione arriva mentre Giovanni Grazioso è già al centro delle discussioni per la vicenda di Sara Mastroianni, una ragazza conosciuta prima del suo ingresso a Uomini e Donne.

Giovanni aveva manifestato il desiderio di farla arrivare in studio per approfondire quella conoscenza, suscitando interrogativi sul suo interesse per le corteggiatrici già presenti nel programma. Sara è poi intervenuta in trasmissione per raccontare la propria versione dei fatti, dopo aver rilasciato alcune dichiarazioni anche a LolloMagazine.

Durante Casa Lollo è stato ricordato inoltre il caso di Naomi, una giornalista che aveva raccontato di essere stata contattata dal tronista durante l’estate in relazione alla possibilità di partecipare al programma come corteggiatrice.

Cosa succederà adesso a Uomini e Donne?

Le segnalazioni continuano dunque ad alimentare il dibattito attorno a Giovanni Grazioso, soprattutto per quanto riguarda il suo modo di vivere le conoscenze sentimentali dentro e fuori dallo studio televisivo.

Resta da capire se Maria De Filippi e gli opinionisti affronteranno la vicenda nelle prossime puntate e se il tronista deciderà di fornire ulteriori chiarimenti.